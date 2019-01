Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","shortLead":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","id":"20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762312b9-6f54-492c-bb51-6e45bc04ab76","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","timestamp":"2019. január. 08. 05:45","title":"Kizúgott az FA-kupából a Liverpool ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","shortLead":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","id":"20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e8827-c3db-4c9b-9b33-75e2f774e128","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Trump az ellenzéki médiáról: Vissza kell hozni az őszinteséget az újságírásba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény, a kormány nem lát problémát.","shortLead":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény...","id":"20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab284d20-b3b5-4df7-b280-2906dae1908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","timestamp":"2019. január. 08. 11:48","title":"Gyengébben teljesített a magyar ipar, de a kormány szerint nincs itt baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b7cfc-2896-4880-b224-e9f4656af3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Elvis és David Bowie is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt teljesítette a 917 kilométeres távot, egy 94 kilós szánt húzva maga után – közölte az expedíció PR-ügynöksége hétfőn este. ","shortLead":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt...","id":"20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90572c8-3c93-4488-9a4c-5cefcb512a99","keywords":null,"link":"/sport/20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","timestamp":"2019. január. 08. 05:15","title":"Elérte a Déli-sarkot Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]