A Wandera kiberbiztonsági cég szakemberei összesen 14 olyan játékot találtak az Apple App Store-ban, ami egy olyan szerverről fut, ahonnan az androidosok életét is megkeserítő Golduck nevű vírust is irányították.

Nem kezdődött túlságosan jól az új év Tim Cookék számára. Az Apple cégértéke rövid idő alatt komoly zuhanást produkált, és az iPhone-ok sem úgy fogynak, ahogyan arra korábban számítottak. Az egyetlen gyógyírt talán az jelentette, hogy karácsonykor rekordbevételt könyvelhetett el az App Store, de úgy tűnik, ezen a fronton sincs minden rendben.

Nem sokkal azután, hogy kiderült: még az Apple-t is átverte az alkalmazás, ami az Amazon okoshangszórójához "való", most úgy tűnik, újabb komoly biztonsági hiba merült fel az alkalmazásboltnál. A Wandera nevű kiberbiztonsági cég szakemberei 14 olyan játékot találtak az App Store-ban, amik ugyanazt a szervert használták, amely az androidosok életét megkeserítő malware-t, a Golduckot is irányította.

Bár az alkalmazások önmagukban ártalmatlanok voltak, azokat teletűzdelték reklámmal. Mindez azért nagyon komoly probléma, mert a TechCrunchnak nyilatkozó kiberbiztonsági szakemberek szerint elképzelhető, hogy azokon keresztül telepítettek vírust az Apple-júzerek eszközeire.

Az Apple egyelőre nem kommentálta az esetet, de az amerikai App Store-ban már nem lehet elérni a szóban forgó játékokat, a saját tapasztalatunk szerint pedig mostanra már Magyarországról sem lehet elérni az appokat. A Wandera összegzése szerint az alábbi játékokról van szó:

Commando Metal: Classic Contra Super Pentron Adventure: Super Hard Classic Tank vs Super Bomber Super Adventure of Maritron Roy Adventure Troll Game Trap Dungeons: Super Adventure Bounce Classic Legend Block Game Classic Bomber: Super Legend Brain It On: Stickman Physics Bomber Game: Classic Bomberman Classic Brick – Retro Block The Climber Brick Chicken Shoot Galaxy Invaders.

A Wandera szerint a játékokat összesen 1 millió felhasználó töltötte le.

