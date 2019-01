Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk.","shortLead":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek...","id":"20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05952a37-f8ba-4d29-8845-7c8517f29872","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","timestamp":"2019. január. 17. 11:03","title":"Mi zajlik a Bermuda-háromszögben? Íme a legracionálisabb magyarázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogtak egy férfit Magyarországon, aki a portugál sajtó szerint hackeléssel futballklubok különféle dokumentumait hozta nyilvánosságra.

","shortLead":"Elfogtak egy férfit Magyarországon, aki a portugál sajtó szerint hackeléssel futballklubok különféle dokumentumait...","id":"20190117_football_leaks_budapest_portugal_ferfi_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f75b5e-7d90-47f3-ac27-b1eec83302b4","keywords":null,"link":"/sport/20190117_football_leaks_budapest_portugal_ferfi_elfogas","timestamp":"2019. január. 17. 06:35","title":"A Football Leaks fejét foghatták el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kutatás listázta, mely ágazatokat, illetve munkaköröket viseli meg leginkább a fluktuáció.","shortLead":"Egy friss kutatás listázta, mely ágazatokat, illetve munkaköröket viseli meg leginkább a fluktuáció.","id":"20190117_Mernokokbol_es_fizikai_dolgozokbol_van_a_legnagyobb_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fbda50-a40c-43b0-bf8b-ccdeadeb0160","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Mernokokbol_es_fizikai_dolgozokbol_van_a_legnagyobb_hiany","timestamp":"2019. január. 17. 08:08","title":"Mérnökökből és fizikai dolgozókból van a legnagyobb hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","shortLead":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","id":"20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8648951-b64b-4db1-91d8-4927b94cc7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","timestamp":"2019. január. 17. 07:15","title":"Hétfőig kell dönteniük a Honvédkórház dolgozóinak, vállalják-e a honvédelmi státuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több túlórája a polgármesteri hivatalban.","shortLead":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több...","id":"20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51d8-fc2d-4d36-9c1d-a0d42267d2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","timestamp":"2019. január. 16. 15:54","title":"Nem árulja el a vásárhelyi önkormányzat, hogy melyik dolgozónak volt ezernél is több túlórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]