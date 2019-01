Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik az ÚNK-t.","shortLead":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik...","id":"20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6958508-1286-4a5e-8dbc-fce4164a0ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","timestamp":"2019. január. 17. 08:31","title":"Sorra mondanak fel a dolgozók az Új Nemzedék Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816a27-1554-49a7-b48c-f3e0f9fca11b","keywords":null,"link":"/idojaras/20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2019. január. 17. 21:12","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetfilm élőben. ","shortLead":"Természetfilm élőben. ","id":"20190117_Lelegzetelallito_videon_orokitettek_meg_ahogy_megebedel_egy_nagy_feher_capa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cc8aba-10a1-43ff-8cbc-bcd424ad7340","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Lelegzetelallito_videon_orokitettek_meg_ahogy_megebedel_egy_nagy_feher_capa","timestamp":"2019. január. 17. 15:55","title":"Lélegzetelállító videón örökítették meg, ahogy megebédel egy nagy fehér cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat tartottak. Az alapítvány azt mondja, a központ a betegség kialakulásának megelőzését szolgálja.","shortLead":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat...","id":"20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a8bd29-9195-429a-8482-4b3837c19ec1","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","timestamp":"2019. január. 18. 09:22","title":"Jógaközpontot épített a Daganatos.hu Alapítvány a rákos gyerekek nevében gyűjtött felajánlásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már válságba, eddig viszont mindig mehetett tovább a fejlesztés. Egészen mostanáig.","shortLead":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már...","id":"20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308e93d2-9580-4fca-ac15-b6179679ca45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","timestamp":"2019. január. 16. 18:03","title":"Csalódottak lehetnek a Csillagok háborúja rajongói: végleg elkaszáltak egy régóta ígért Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]