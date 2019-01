Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és csak 1 millió darabot gyártanak majd belőle. A témában most megszólalt a Samsung egyik fontos embere.

Az idei év egyik legizgalmasabb újdonságát a Samsung mutathatja be, amikor lerántja végre a leplet a hajlítható kijelzős okostelefonjáról. A készüléket már tavaly novemberben megvillantották a közönségnek, azóta viszont túl sok minden nem derült ki róla. A korai The Korea Herald most arról ír, a Samsung arra törekszik, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a mobilból, amihez hasonló egészen biztosan nem lesz 2019-ben.

A lap beszámolója szerint a fejlesztést az amerikai Samsung Design Innovation Center (SDIC) falai között végezhetik. Ez az a labor, amelyben a Samsung új szolgáltatásainak/termékeinek tervezését végzik el. Bár a Galaxy F nagyon drága lesz, és csupán 1 millió darabot terveznek belőle gyártani, a dél-koreai cég úgy véli, a siker garantált.

© Samsung

Federico Casalegno, az SDIC vezetője szerint a hajlítható kijelzővel ellátott mobil áttörés lesz a technológiai innováció terén. A szakember úgy látja, az újfajta készülék olyan lehetőségeket rejt magában, ami a fejlesztések számára is egy új utat nyitott meg. Ehhez valószínűleg még az Androidhoz is hozzá kellett nyúlni, azt ugyanis nem nyitogatható készülékekhez készítették el.

Ebben egyébként állítólag a Google is a Samsung segítségére sietett, hogy az operációs rendszert a hajlítható kijelzőhöz tudják igazítani.

