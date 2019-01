Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású keménypályás dohai férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású...","id":"20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791b6dcf-2549-4ab3-b4c2-b6f8d91e2b55","keywords":null,"link":"/sport/20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","timestamp":"2019. január. 02. 18:19","title":"Fucsovics csak megizzasztani tudta Djokovicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa, New York City. ","shortLead":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint...","id":"20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e19-7630-4602-a2d7-2c127421e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","timestamp":"2019. január. 02. 19:03","title":"Kína épített egy antennát, amely ötször akkora, mint egész New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros technika. ","shortLead":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros...","id":"20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c98abb9-b3f5-47d7-8aac-a1e7252356f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","timestamp":"2019. január. 02. 13:21","title":"360 fokos videóban feszül egymásnak egy Tesla és egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74846f41-ee8c-4d0b-a306-ae786b67c584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","shortLead":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","id":"20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74846f41-ee8c-4d0b-a306-ae786b67c584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf3da4-13af-4b3d-8b50-4e89b39d2f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","timestamp":"2019. január. 03. 15:33","title":"Péntek hajnalban jön egy csillaghullás, és igen látványos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem...","id":"20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e2ca5-a496-438e-a1b3-edeff1deef31","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","timestamp":"2019. január. 02. 17:52","title":"Harapófogóval kell kihúzni a kormányból, hányan kapnak maximális GYED-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","shortLead":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","id":"20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3a0c42-c754-439d-9fae-4eda252e66c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","timestamp":"2019. január. 02. 20:07","title":"Semmi nem lett Orbán nagy sajtótájékoztatós ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]