A jelek szerint nagyon megtetszett valami az óragyártó Fossil ötletei közül a Google-nek, ugyanis szinte azonnal megvásárolták tőlük.

A napokban nyélbe ütött üzlet 40 millió dollárról, vagyis kb. 11 milliárd forintról szól, és az is ismert, hogy az okosórákhoz van köze. Az biztos, hogy a Google igen nagy reményeket fűz a vásárolt dologhoz, ugyanis a Fossil Group néhány szakembere is csatlakozik a keresőóriáshoz, hogy az eladás tárgyát továbbra is a megfelelő kezek gondozzák.

A Fossil okosórái közül egy-egy modell © Fossil Group

A Fossil közleményében arról is szót ejtenek, hogy az üzlet szellemi tulajdonra vonatkozik, és azt is tisztázták, hogy a fejlesztés teljesen új távlatokat nyithat meg az okosórák piacán. A The Verge megjegyzi, hogy a cég 2015-ben felvásárolta a hordható okoseszközöket gyártó Misfit nevű vállalatot, és talán a közös munka eredménye az, amely most kalapács alá került.

A Fossil egyébként régóta készít a Google rendszerét futtató okosórákat, ám egyik sem rendelkezik olyan funkcióval, amelyek más termékeknél ne köszöntek volna vissza. Ezért is nagy kérdés, miről van szó, amely ráadásul hamarabb jutott egy divatmárka, mint a nagynevű Google eszébe.

