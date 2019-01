Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba.","shortLead":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super...","id":"20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe9237-c81b-4972-9f08-0171a5d01975","keywords":null,"link":"/sport/20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Hatalmas bírói tévedés és őrült negyedik negyed – így dőlt el a Super Bowl párosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél egymilliárd forinttal drágább lesz.","shortLead":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél...","id":"20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b1c3a-a862-4ee6-a223-3ae10d5da9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","timestamp":"2019. január. 22. 11:12","title":"Több mint kétszeresére drágult a Vasas-stadion építésének második üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis milyen sorrendben és milyen irányban húzza be a két, egymást keresztező vonalat. Ön melyikre szavaz?","shortLead":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis...","id":"20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f4c2d7-e13c-4234-bd35-9d6e438c1ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","timestamp":"2019. január. 21. 20:03","title":"A kérdés, ami tízezreket tart lázban a neten: ön hogyan írja le az X-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik legrangosabb felsőoktatási intézményként jegyzett Oxfordi Egyetem megszakítsa a kapcsolatát a Huawei-jel.","shortLead":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik...","id":"20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e14b4b-1bc2-4ea9-939b-dd0314723b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","timestamp":"2019. január. 21. 10:03","title":"Váratlan helyről kapott pofont a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk, melyik előadó(k)tól nem akarunk egyetlen saját dalt sem hallani.","shortLead":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk...","id":"20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9ee0d-d932-474b-aa05-4dc09a3a7ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"Jön egy új funkció a Spotify-ba, bármelyik előadót letilthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","shortLead":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","id":"20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c956b0-b516-4d5d-8031-a0877ce236f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"6,5 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg tavaly az Élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]