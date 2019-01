Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"itthon","description":"Az áldozatok többsége saját, fűtetlen otthonában halt meg.","shortLead":"Az áldozatok többsége saját, fűtetlen otthonában halt meg.","timestamp":"2019. január. 22. 10:15","title":"Már 78-an fagytak halálra a hajléktalantörvény életbelépése óta "category":"itthon","description":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem hajlandó feladni.","shortLead":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem...","timestamp":"2019. január. 21. 20:10","title":"Ingyen megkaphatná a tízmilliós injekciót az izomsorvadásos kislány, de a NEAK visszadobta a kérelmet" "category":"kkv","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági problémák miatt a Nébih.","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági...","timestamp":"2019. január. 23. 07:49","title":"Döglött rovarok, élő egerek a Békés megyei vágóhídon" "c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt Amszterdamban mutatta be a Philips az új okostelevízióját, amelyről azt ígérik, középkategóriás áron szállítja majd a csúcsmegoldásokat.","shortLead":"Szerdán délelőtt Amszterdamban mutatta be a Philips az új okostelevízióját, amelyről azt ígérik, középkategóriás áron...","timestamp":"2019. január. 23. 16:03","title":"Középkategóriás televízió csúcstechnológiával: itt a Philips új fejlesztése, a The One "category":"itthon","description":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","shortLead":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","timestamp":"2019. január. 22. 12:49","title":"\"Így sikálják el a Fidesz bűneit\" – eltüntetik a Momentum feliratait a Legfőbb Ügyészség épülete elől" "category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók. Figyelmeztető jel azonban a csókosok bankjává tett NHB Növekedési Hitel Bank megroppanása – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók...","timestamp":"2019. január. 23. 12:05","title":"A Mészáros-klán ügyesebb a banképítésben, mint a Matolcsy-rokonság" A gyászos év ugyanakkor felgyorsította az ukrán nemzettudat erősödését, a politikai nemzet létrejöttét. Néha éppen a nemzeti kisebbségek kárára.","shortLead":"Fájó év volt Ukrajna számára 2014: a Viktor Janukovics államfő bukását hozó kijevi forradalom után az 1991 óta...","timestamp":"2019. január. 21. 19:49","title":"Így erősödik az ukrán nemzettudat" "c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének olcsóbb változatát is.","shortLead":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének...","timestamp":"2019. január. 23. 15:03","title":"Jó hír: érkezik a kétkijelzős mobil olcsóbb változata"