Tavaly november elején még reménykedhettünk benne, hogy karácsonyra bemutatja az Apple az AirPods második generációs változatát, de végül kiderült, erre csak 2019-ben kerül majd sor. Azóta már lehetett róla egy-két érdekességet hallani, például, hogy rögtön két új AirPods is érkezik, de arról is pletykáltak már, hogy több lesz egy egyszerű fülhallgatónál. Most ez utóbbira erősített rá ismét egy jelentés.

A Digitimes beszámolója szerint az AirPods 2-t valóban olyan technológiával szerelhetik majd fel, amivel képes lesz majd monitorozni a különböző életfunkcióinkat. Az eszközt 2019 első felében mutathatja be az Apple, a jelentésben pedig arról is írnak, hogy egy olyan "egészségügyi funkcióval" is ellátják, amiről egyelőre még semmit sem lehet tudni.

Mindez valószínűleg több mint egy egyszerű pletyka. A Bloomberg korábban arról írt, hogy a készülékben lesz zajszűrő funkció, vízálló lesz, valamint a hatótávolságát is megnövelik majd. Emellett olyan szenzorokat is beleépítene az Apple, ami valóban képes lenne bizonyos egészsgügyi adatokat mérni.

Ha mindez így lesz, az már egészen jól kiegészítené a tavaly bemutatott Apple Watch 4-et, vagy még inkább az idei évre várható, ötödik generációs változatot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.