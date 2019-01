Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe27c38-2d07-4b7c-8146-8f77fc963076","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 26. 21:15","title":"Íme, a KENÓ nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ee061b-3401-421c-9b8d-736e284cf675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bird Box Challenge legújabb, havas kiadása.","shortLead":"A Bird Box Challenge legújabb, havas kiadása.","id":"20190124_autos_video_havas_szelvedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73ee061b-3401-421c-9b8d-736e284cf675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ea9da0-1012-4a76-9cb5-c6f7af781787","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_autos_video_havas_szelvedo","timestamp":"2019. január. 26. 04:14","title":"Videó: mit érdemelne, aki így indul el dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065c37ed-6422-4dd3-937d-ad75f069d34e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem fogják kitalálni.","shortLead":"Nem fogják kitalálni.","id":"20190126_Na_kinek_koszonhetoek_a_2018as_sportsikerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065c37ed-6422-4dd3-937d-ad75f069d34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa121a12-f93d-4749-a185-78609acca9ce","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Na_kinek_koszonhetoek_a_2018as_sportsikerek","timestamp":"2019. január. 26. 15:16","title":"Na, kinek köszönhetőek a 2018-as sportsikerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahn nagykutyái. ","shortLead":"Az Autobahn nagykutyái. ","id":"20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ff0-15f2-4115-8406-2ec19dfd313f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","timestamp":"2019. január. 26. 10:50","title":"270-nel kergetőzik autópályán ez a BMW M3 Competition és Audi RS4 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","shortLead":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","id":"20190127_januari_teli_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2750-abee-48f8-b9ff-d89ec9f19b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_januari_teli_idojaras_omsz","timestamp":"2019. január. 27. 08:18","title":"Nem tartogat meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt támogatja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt...","id":"20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5d2a7-94a3-4aa0-9924-8f68ea194c72","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Gyurcsányék is Karácsonyt támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha ez nem sikerül, az államnak kell a zsebébe nyúlnia, és kifizetnie az előkészítés csúszásából adódó milliárdokat. ","shortLead":"Ha ez nem sikerül, az államnak kell a zsebébe nyúlnia, és kifizetnie az előkészítés csúszásából adódó milliárdokat. ","id":"20190125_Modositana_a_kormany_a_paksi_hitelmegallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aa7fa-5b67-4d5f-bbba-de8672d96ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Modositana_a_kormany_a_paksi_hitelmegallapodast","timestamp":"2019. január. 25. 14:04","title":"Módosítaná a kormány a paksi hitelmegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, ezzel egyben hétfőtől ő lesz az új világelső.","shortLead":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2...","id":"20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18c8d70-7ddb-4b14-9545-96b95460f394","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","timestamp":"2019. január. 26. 12:53","title":"Oszaka a női bajnok és a világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]