[{"available":true,"c_guid":"5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság segítségével mutatjákmeg, mire képes az extrém időjárás. Ezúttal a Harper vihar miatti ónos esőről beszéltek látványos háttér előtt.","shortLead":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság...","id":"20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab2525-1617-4f0f-be9a-1d1c681bc40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","timestamp":"2019. január. 22. 12:03","title":"Ilyen időjárás-jelentést látott már? A magyar tévékben is igazán bevezethetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","shortLead":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","id":"20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619c3731-f1a7-452e-a83c-e6a863355a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","timestamp":"2019. január. 23. 13:04","title":"Lánczi: Ha Soros nem támogatja annyira a menekülteket és a romákat, a CEU maradhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","shortLead":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","id":"20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841a3370-69c2-4915-a0ec-017233098203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","timestamp":"2019. január. 22. 11:39","title":"1445 milliárd forint lett az államháztartás hiánya 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","shortLead":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","id":"20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f169c0-80a2-4d31-84e0-6bf422cde5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","timestamp":"2019. január. 22. 21:37","title":"Beer Miklós szerint játszva megoldhatnánk a hajléktalankérdést, mégsem tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés! ","shortLead":"Meglepetés! ","id":"20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff273a53-5201-4a33-9c14-4a43b77bc50d","keywords":null,"link":"/elet/20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","timestamp":"2019. január. 23. 11:34","title":"A David Schwimmer-hasonmás tolvaj egyáltalán nem hasonlít David Schwimmerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","shortLead":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","id":"20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00112e75-711d-4851-97a9-61f33cbac20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","timestamp":"2019. január. 21. 17:05","title":"Vidékre koncentráltak a szervezők, ezért voltak kevesebben a szombati tüntetésen a SZEF elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint egy négyemeletes ház ötödik szintjén lakik.","shortLead":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint...","id":"20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12af9f28-a522-4d6f-bc7d-028576de6c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","timestamp":"2019. január. 22. 05:45","title":"Vagy egy 165 éves ember is szavazhat a török választáson, vagy valaki csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit kellene játszaniuk a lehető legjobb helyezésért Norvégiával. ","shortLead":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit...","id":"20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241279ca-3aac-4ce5-a4dd-be74c3531dbf","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","timestamp":"2019. január. 21. 15:55","title":"Kézilabda-vb: így akár még ötödik is lehet a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]