Nemsokára olyan okostelefonokkal is találkozhatunk, amelyek – kártyás bővítés nélkül – ezer GB-nyi adat tárolására lesznek alkalmasak, ráadásul tízszer olyan fürgék lehetnek, mint a mai szabványos memóriakártyák.

A Samsung egyik legjövedelmezőbb divíziója, a memóriarészleg bejelentette, hogy elindította az 1 TB-os tárolóchipek (eUFS – embedded Universal Flash Storage – áramkörök) gyártását okostelefonok számára, ráadásul a dél-koreai cég a termelés növelését tervezi az első félévben.

Hamarosan az okostelefonok tulajdonosai is élvezhetik a prémium notebookokéval felérő tárolási kapacitást anélkül, hogy kiegészítő memóriakártyára lenne szükségük – mondta a cég egyik alelnöke, hozzátéve, hogy a Samsung elkötelezett a megbízható ellátási lánc kialakítása mellett.

© Samsung

A gyártó szerint az új technológiával elérhető az 1000 MB/s-os olvasási sebesség, ami azt jelenti, hogy egy 5 GB-os full HD videó átviteléhez mindössze öt másodpercre van szükség, szemben a hagyományos microSD kártyák közel egy percével. A nagyobb memóriának köszönhetően jobb minőségű, nagy felbontású videók is készíthetők. Az egy 1 TB-os memóriakártyán akár 260 tízperces 4K UHD (3840 x 2160) formátumú videó is tárolható – csak összehasonlításképpen: a 64 GB-os eUFS tároló (ilyen van sok csúcskategóriás készülékben) mindössze 13 ilyen videónak ad helyet. Az új tárolóegység – mondja a Samsung – egyúttal felkészülés is a további fejlesztésekre olyan területeken, mint a kiterjesztett- és a virtuális valóság.

A legizgalmasabb kérdés persze az, hogy melyik lesz az a telefon, amelyik elsőként kaphatja meg az 1 TB-os chipet. Vannak, akik a Samsung Galaxy S10-re tippelnek, azonban kérdéses, hogy a Samsung megkockáztatná ezt a tömeggyártás indulásakor. Jóval valószínűbbnek tűnik, hogy a Samsung Galaxy Note10 lesz az a telefon, amelybe belekerül az 1 TB-os memória.

