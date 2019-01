Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő hőmérséklete helyenként a -40 Celcius-fokot közelíti.

Sarkvidéki hideghullám tört be az Egyesült Államok északi és középnyugati államaiba a héten. Ennek hatására több nagyvárosban, köztük Chicagóban is rekordalacsony hőmérsékletet mértek, volt, ahol -33 Celsius-fokot. A beszámolók szerint az amerikai Közép-Nyugaton jelenleg rosszabb az idő, mint bolygónk amúgy is zord időjárású pontjain.

A The Verge listába is szedte, hogy érzékeltesse, mennyire szélsőséges időjárásról van szó: eszerint az Egyesült Államok egyes területein jelenleg hidegebb van, mint Alaszkában vagy Szibériában. Utóbbi területen -15 fokot mértek, míg a Wisconsin államhoz tartozó Milwaukee-ban kicsit lejjebb, -20 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. De még a Mount Everest alaptáborában is jobb az idő ezekben a napokban, mint Indianapolisban (ott -23 Celsius-fokot mutattak korábban a hőmérők).

A Chicagóban tapasztalt értékekhez képest a hó és a fagy birodalmában, az Antarktiszon -21 Celsius-fokot mértek, vagyis jóval "barátságosabbat", mint az amerikai nagyvárosban, ahol korábban -30 foknál is fagyosabb volt az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint az Északi-sark felől érkezett hideghullámnak köszönhetően a rendkívüli hideg egész héten kitart. A meteorológusok szerint ez a hideg levegő "normális körülmények" között az Északi-sark körül forog, de ezúttal déli irányba fordult és az Egyesült Államokba ért. A farkasordító hideget ugyancsak a klímaváltozásnak tulajdonítják.

