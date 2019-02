Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének. Befolyásolhatják az anyagcserénket, de rákot valószínűleg nem okoznak. A boltokban is kapható mesterséges édesítőszerekről már sok mindent tudunk, de még mindig nagyon keveset. Két magyar kutatóval beszélgettünk, hogy választ kapjunk egy életbevágó kérdésre: egy kanál cukrot vagy inkább a „kis fehér pötyit” tegyük a kávénkba?","shortLead":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének...","id":"20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb82ea-603a-4695-93f4-eeb8af2ab87b","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","timestamp":"2019. február. 04. 15:00","title":"Kalóriamentes, és mégsem fogyunk tőle, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által nyilvánosságra hozott leirat szerint a két befolyásos ember több dologgal is fenyegeti egymást. Sokak szerint Portiknak vannak terhelő anyagai Gyárfásra nézve, és erről hangfelvétel is van, ha ezek voltak azok, Gyárfás megkönnyebbülhet.","shortLead":"Az Index által nyilvánosságra hozott leirat szerint a két befolyásos ember több dologgal is fenyegeti egymást. Sokak...","id":"20190204_Kiszivargott_egy_PortikGyarfas_hangfelvetel_a_volt_uszoelnok_orulhet_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c016a-9790-40ab-b462-f5bc2a1985ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kiszivargott_egy_PortikGyarfas_hangfelvetel_a_volt_uszoelnok_orulhet_neki","timestamp":"2019. február. 04. 12:04","title":"Kiszivárgott több Portik–Gyárfás-hangfelvétel, a volt úszóelnök örülhet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","shortLead":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","id":"20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ae56-6e7c-4643-9f70-92d745360471","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","timestamp":"2019. február. 03. 11:06","title":"Megúszta most az őz az autópályás kalandot, mert elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe50771-394b-480f-9bcb-b7410a138497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De frappáns választ is kaptak.","shortLead":"De frappáns választ is kaptak.","id":"20190204_Jol_kiakasztotta_a_veganokat_a_Hyundai_Super_Bowlreklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe50771-394b-480f-9bcb-b7410a138497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6407ea0-02d6-4df9-8746-ad9f6b7be5e0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Jol_kiakasztotta_a_veganokat_a_Hyundai_Super_Bowlreklamja","timestamp":"2019. február. 04. 10:41","title":"Jól kiakasztotta a vegánokat a Hyundai Super Bowl-reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldfoki-szigetek történelmének legnagyobb kábítószer-fogásáról adott hírt a DW német hírportál: a rendőrök 9,5 tonna kokaint foglaltak le, melynek utcai értéke eléri az egymilliárd eurót. A csempészek lefogása nem mindennapi körülmények között zajlott le.","shortLead":"A Zöldfoki-szigetek történelmének legnagyobb kábítószer-fogásáról adott hírt a DW német hírportál: a rendőrök 9,5 tonna...","id":"20190203_Egymilliard_eurot_ero_kabitoszert_foglaltak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5fc66f-e1cf-4b00-becb-d4fc85332cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Egymilliard_eurot_ero_kabitoszert_foglaltak_le","timestamp":"2019. február. 03. 15:48","title":"Egymilliárd eurót érő kábítószert foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és a másodrendű vádlottat, a Mal Zrt. volt vezérigazgatóját és műszaki vezérigazgató-helyettesét letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat felmentettek.","shortLead":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és...","id":"20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741624c-d0b1-4439-a369-88bb67c58db1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Vörösiszapper: tíz vádlottat bűnösnek mondtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala rajzolódik ki.","shortLead":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala...","id":"20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66774b8-192a-4822-acdd-e831dfd1345c","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","timestamp":"2019. február. 04. 13:51","title":"Lehet, hogy Salát látja a mentőexpedíció vezetője a tengerben talált gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]