[{"available":true,"c_guid":"f68dee43-86a8-4f6c-95eb-30c71c584965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte épp annyi bérleti díjat fizet, mint bárki más.","shortLead":"Szerinte épp annyi bérleti díjat fizet, mint bárki más.","id":"20190202_Kikeri_maganak_a_Habsburg_foherceg_hogy_bagoert_berel_lakast_a_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68dee43-86a8-4f6c-95eb-30c71c584965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba268f68-8937-4710-91ea-d7303c305876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Kikeri_maganak_a_Habsburg_foherceg_hogy_bagoert_berel_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. február. 02. 15:17","title":"Kikéri magának a Habsburg főherceg, hogy bagóért bérel lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5","c_author":"hvg.hu/HVG","category":"elet","description":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról, hogy milyen mélyre vihet a kábítószer- vagy alkoholfüggőség, rengeteg fontos film készült, kevesen dolgozták fel viszont azt, hogy min mennek keresztül a függők hozzátartozói. De most itt a Csodálatos fiú.","shortLead":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról...","id":"20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b054f9f-7543-4c13-b6aa-137897e4ff4d","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","timestamp":"2019. február. 02. 20:00","title":"Most tényleg ölbe tett kézzel nézzem végig, ahogy meghal a fiam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit a tévedéséről – ezeknek a folyamatoknak a hátterét fejtegetik a szociálpszichológusok.","shortLead":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit...","id":"201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de32817-fd72-4182-a326-93b19d9ec60d","keywords":null,"link":"/elet/201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","timestamp":"2019. február. 03. 12:30","title":"Ezért nem hat az észérv: a párthoz tartozás fontosabb, mint az igazság keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint elviselhetetlen forgalmat okozna az autóút nyugati szakaszának építése, a megoldásért kezdeményeztek aláírásgyűjtést.","shortLead":"A helyiek szerint elviselhetetlen forgalmat okozna az autóút nyugati szakaszának építése, a megoldásért kezdeményeztek...","id":"20190202_Meg_durvabb_dugoktol_tartanak_a_Piliskornyekiek_az_M0_epitese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056bfb9c-8032-457a-887a-4884ffddbd23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Meg_durvabb_dugoktol_tartanak_a_Piliskornyekiek_az_M0_epitese_miatt","timestamp":"2019. február. 02. 09:33","title":"Még durvább dugóktól tartanak a Pilis-környékiek az M0 építése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat egy névrokon.","shortLead":"Az áldozat egy névrokon.","id":"20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb596f8-7b94-4ae0-8d4e-b9c408a8e894","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","timestamp":"2019. február. 02. 10:22","title":"Pénztáros Lőrinc: meghekkelték az utcatáblákat Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egynapos figyelmeztető sztrájkot jelentettek be a hamburgi repülőtér dolgozói.","shortLead":"Egynapos figyelmeztető sztrájkot jelentettek be a hamburgi repülőtér dolgozói.","id":"20190204_Az_utolso_pillanatban_bejelentett_sztrajk_miatt_akadozhat_a_legi_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb3c430-51e1-44b7-bcc7-1386cbdabe1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_utolso_pillanatban_bejelentett_sztrajk_miatt_akadozhat_a_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 04. 05:18","title":"Az utolsó pillanatban bejelentett sztrájk miatt akadozhat a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi A Dal döntőse. a Leander Kills kiesett. ","shortLead":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi...","id":"20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc97edce-91dc-4d7e-ac61-77b4f3ac5430","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Újabb hat továbbjutó A Dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]