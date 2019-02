A tavalyi évben 18 százalékkal több prémiumkategóriás (400 dollárnál drágább) okostelefont értékesítettek, mint egy évvel korábban, és ez javítja az okostelefon-piacon tapasztalható visszaesést, amiért az olcsóbb készülékek felelősek. Összességében így is háromszázalékos visszaesésről számolhatott be a Counterpoint Research legújabb jelentésében.

A prémiumszegmens legsikeresebb gyártója természetesen az Apple, ez a cég fedi le a prémiumtelefonok piacának felét (51 százalék). (Ezzel együtt az egyébként még mindig rengeteg pénzt bezsebelő amerikai vállalat egyértelműen lejtőre került.) A többi részt az androidosok hozzák össze, élükön a Samsunggal (22 százalék) és az olyan kínai gyártókkal, mint a Huawei, az Oppo, a Vivo vagy a OnePlus. A Huawei külön is említést érdemel, övé a szegmens 10 százaléka, és számottevő növekedést ért el tavaly 2017-hez képest P20 és Mate 20 sorozatú telefonjaival, leginkább alighanem a Pro modellekkel. A OnePlus Indiában tarolt, rekordmagasságokba emelve az ország prémiumtelefon-piacát.

A prémiumszegmensen belül a 800 dollárnál drágább, ultraprémium szegmens nőtt a leglátványosabban. 2017-ben még csak 8 százalékát tették ki a prémiumkategóriás eszközök piacának, 2018 novemberében 35 százalék volt a részesdésük. Az Apple jubileumi iPhone-jának bevezetése után az árak új szintre ugrottak, s ezt az Apple által kreált előnyt használta ki több gyártó is, és 800 dollárnál drágább készülékekkel rukkolt ki.

A Counterpoint Research egyik elemzője a jövőt illetően is bizalmat szavaz a csúcstelefonoknak: az 5G-s telefonok és az összehajtható eszközök bevezetése, valamint az úgynevezett megfizethető prémiumszegmens terjedése a fejlődő piacokon tovább segítheti a növekedést. A jelentésből is kiderül tehát, hogy a felhasználók hajlandóak több pénzt költeni olyan eszközökre, amelyeket jól elkészítettnek, jövőállónak tartanak. Viszont ha egy ilyen telefon tényleg jól működik, akkor sokáig nem lesz ok (hardveres) frissítésre, még ha érkezik is újabb modell. Sőt a kutatások azt is kimutatták, hogy amennyiben eltörik/elromlik egy-egy ilyen telefon, a felhasználók inkább a javíttatást, mint sem az újabb modell vásárlását preferálják.

