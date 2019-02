Azt eddig is tudtuk, hogy a Föld mágneses pólusa vándorol, de az nemrég még a szakértőket is meglepte, hogy milyen gyorsan. A jelek szerint jelenleg Szibéria felé vándorol, évente mintegy 15-55 km-ert megtéve. Emiatt a Mágneses Világmodell (World Magnetic Model, WMM) frissítését is előrébb kellett hozni: 2020 helyett már idén meg kellett tenni.

Mivel az iránytűket jó 100 évvel ezelőtt kezdték el először használni, az eredetileg valóban az Északi-sark felé mutatott, ám a pólus vándorlásával az iránytű sem egészen arra mutat, ez pedig jelentősen nehezíti a tájékozódást. A WMM frissítését is segítő William Brown, a British Geological Survey kutatója szerint 1900 és 1990 között mintegy 1000 km-t vándorolt a pólus, ám a jelek szerint ez jelentősen felgyorsult, mert 1990 és 2018 között újabb 1000 km-t tett meg – írja a The Verge. Ami viszont még ennél is furcsább: a feljegyzések alapján eddig inkább csak "céltalanul körözött" az Északi-sark környékén, most viszont Szibéria felé indult el.

© Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal

Az, hogy mozgásban van, nem újkeletű felfedezés. Brownszerint mindez a régi, papíralapú térképeken is megfigyelhető, azokra ugyanis rányomtatták az iránytű helyes használatához szükséges korrekciót. Ennek viszont van egy érvényességi ideje is. Amikor ez lejár, a nyomtatott térképeket újra kell nyomtatni, a digitálisakat pedig újra kell kalibrálni. Ilyenkor még az is előfordulhat, hogy a repülőtér futópályáinak új nevet kell adni, hogy az iránytű alapján tájékozódó pilóták megtalálják a helyes leszállóhelyet. Ez történt 2009-ben Alaszkában is, amikor az 1L-19R futópályát 2L-20R-re kellett átnevezni.

A WMM általában ötévente frissül, mert ennyi idő alatt mozdul el annyit a mágneses pólus, hogy erre szükség legyen. A pólus elmozdulásait a Északi-sarkvidéken kívül élő emberek többsége nem észleli, a Jeges-tenger Kanadától északra eső részén azonban már nagyobb az esély a jelentős navigációs hibákra, így a régióban közlekedő hajók, repülők és tengeralattjárók navigációja is pontatlanabbá válhat.

© University of Rochester / Michael Osadciw

Arnaud Chulliat, a Colorado Boulder Egyetem kutatója szerint a pontatlanság növekedése gyorsult fel az elmúlt időben, ám ennek csak egyik oka a Szibéria felé mozduló mágneses pólus. Az igazi katalizátor a történetben az, hogy a Föld belsejében található olvadt mag mennyire forog gyorsan. Brwon szerint ez néha felgyorsul, néha pedig lelassul. A pólusokon bekövetkező változás oka éppen az, hogy bizonyos területeken az áramlás sebessége felgyorsult. Ezt a sebességváltozást geomágneses impulzusoknak nevezik a kutatók, és jellemzően nem észrevehetők.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, annak ellenére hogy most kellett frissíteni a WMM rendszerét, nincs ok az aggodalomra, alapvetően ugyanis minden rendben van a modellel és a mágneses pólusok működésével is.

