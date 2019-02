Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan, amire kifejezetten gyakran keresünk rá.","shortLead":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan...","id":"20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbca7f2-b943-4db7-a324-a2a93468999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Videó: A Google is leforgatta a saját Super Bowl-reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy az Auchanban.","shortLead":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy...","id":"20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76367181-f953-4ff6-8a8a-6d38c560b0bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","timestamp":"2019. február. 07. 05:45","title":"Élen járnak a diszkontok a részmunkaidős foglalkoztatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","shortLead":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","id":"20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb21b84-69e1-42d1-99ad-070b1e69eb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","timestamp":"2019. február. 06. 08:22","title":"Kiszámolták, hány évig kell dolgozni egy 50 négyzetméteres budapesti lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd235c1b-dfd4-4bbf-a5cd-1a74ad89d0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De gyorsan növeszt is egy másikat. Szerdán Magyar Nemzetté alakul a Magyar Idők, ám a megújult lap - bár főszerkesztője azt ígéri, nem enged a szélsőség nyomásának - csak nevében fog hasonlítani arra, amit Simicska Lajos négy éve átalakított, a 2018-as választások után pedig megszüntetett.","shortLead":"De gyorsan növeszt is egy másikat. Szerdán Magyar Nemzetté alakul a Magyar Idők, ám a megújult lap - bár főszerkesztője...","id":"20190205_Megszunik_a_Fidesz_egyik_okle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd235c1b-dfd4-4bbf-a5cd-1a74ad89d0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58edcc5b-a5c8-4c6d-b647-269af17200c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Megszunik_a_Fidesz_egyik_okle","timestamp":"2019. február. 05. 18:00","title":"Ma jelent meg utoljára a Magyar Idők: megszűnik a Fidesz egyik ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat szerint. ","shortLead":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat...","id":"20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca036f2d-a6a6-4165-b22e-e033bce22f4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","timestamp":"2019. február. 07. 08:21","title":"Ha elég drága az autó, akkor nem kell rá első rendszám - ez az új amerikai ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201906_hazardjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb49c95-ce6c-40bf-980c-36bd0e39577b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.06/201906_hazardjatek","timestamp":"2019. február. 07. 10:45","title":"Hamvay Péter: Hazárdjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta, kidobták őket onnan, pedig csak nem kértek forgatási engedélyt. Üzengetős adok-kapok lett a dologból.","shortLead":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta...","id":"20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73b244f-ca39-44ff-b06b-69d7825fc073","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","timestamp":"2019. február. 06. 09:25","title":"Sargentini válaszolt az őt hazugozó magyar nagykövetnek, tapsot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]