Mivel jó a viszonya a holland kormánypártokkal, a Momentum meghívja a Fidesz által kikosarazott és szidalmazott politikusokat.

\r

Mivel jó a viszonya a holland kormánypártokkal, a Momentum meghívja a Fidesz által kikosarazott és szidalmazott... 2019. február. 06. 13:21 Meghívja a kormány által kikosarazott hollandokat a Momentum „Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást" – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. 2019. február. 07. 13:36 Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni A Google egy olyan bővítményt készített a Chrome böngészőhöz, ami a felhasználó által megadott belépési adatokat egy 4 milliárd rekordos adatbázissal veti össze. Ebből kiderül, kinek az adatait lopták már el a hackerek. A Google egy olyan bővítményt készített a Chrome böngészőhöz, ami a felhasználó által megadott belépési adatokat egy 4... 2019. február. 06. 11:03 Chrome böngészőt használ? Telepítse ezt a bővítményt, és azonnal kiderül, ellopták-e a jelszavát A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést. 2019. február. 07. 14:21 Három év múlva már a cégeknek is a NAV készítheti az adóbevallásokat 10-15 fok körül lesz napközben. 10-15 fok körül lesz napközben. 2019. február. 07. 14:40 A hétvégén is marad a jó idő A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti reptéren, miközben ez a kontinens egyik legjövedelmezőbb reptere. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti reptéren, miközben ez a kontinens egyik legjövedelmezőbb reptere. 2019. február. 07. 16:35 Bádogváros, karám, kosz – kiborult a ferihegyi állapotoktól a helyettes államtitkár Csökkent a munkaerőpiaci stabilitási index értéke. 2019. február. 06. 11:40 Öt magyarból négy azt gondolja, megmarad az állása 2023 végéig Berlin a szabadságharcos pávatáncot még elnézi, mert a gazdasági érdekeit nem igazán zavarja, ám a menekültpolitikai pávatánc kezdi idegesíteni.

Berlin a szabadságharcos pávatáncot még elnézi, mert a gazdasági érdekeit nem igazán zavarja, ám a menekültpolitikai pávatánc kezdi idegesíteni. 2019. február. 07. 10:14 Techet: Mit engednek a németek Orbánnak?