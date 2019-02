Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. A digitális transzformációnak köszönhetően ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Ezek közül mutatunk be két izgalmas példát." "A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. A digitális transzformációnak köszönhetően ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Ezek közül mutatunk be két izgalmas példát." 2019. február. 07. 13:15 "Unja a hóvégi sakkozást a számlákkal? Ez talán önnek is segíthet!" A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják." "Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják." 2019. február. 07. 18:03 "Négyen vannak, és mind megfizethetők: megjöttek a Motorola új telefonjai" Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek." "A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre több kép. Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek." 2019. február. 08. 15:43 "Összesen 13 képet ajándékozott a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájába" A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért fellebbezést.","shortLead":"A korrupciós ügyben január végén 13 embert ítéltek el. A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért...","id":"20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c81e4-a9f5-491c-a956-33f37039acc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","timestamp":"2019. február. 07. 12:36","title":"Súlyosabb büntetést kér az ügyész a tábornokperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben az EU egészében lassulást vár.","shortLead":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben...","id":"20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc00232b-12ce-448e-976f-9f69e2a33935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","timestamp":"2019. február. 07. 11:41","title":"A gyors magyar növekedés végét jósolja Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"10-15 fok körül lesz napközben. 10-15 fok körül lesz napközben. 2019. február. 07. 14:40 "A hétvégén is marad a jó idő"