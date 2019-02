Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"534c0af2-93bf-4086-b61f-60c40a3262db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Barcelona saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszott a Real Madriddal a labdarúgó spanyol Király Kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A címvédő Barcelona saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszott a Real Madriddal a labdarúgó spanyol Király Kupa...","id":"20190207_el_clasico_barcelona_real_madrid_dontetlen_kiraly_kupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534c0af2-93bf-4086-b61f-60c40a3262db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04df8772-6643-4f63-a666-cbc70eb20443","keywords":null,"link":"/sport/20190207_el_clasico_barcelona_real_madrid_dontetlen_kiraly_kupa","timestamp":"2019. február. 07. 07:10","title":"El clásico: nem bírt egymással a Barca és a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AV-Test kutatói időről időre vizsgáztatják az antivírus alkalmazásokat. Az alábbiakból kiderül, melyek azok, amelyek jelenleg a legjobban teljesítenek a Windows 10-es rendszereken.","shortLead":"Az AV-Test kutatói időről időre vizsgáztatják az antivírus alkalmazásokat. Az alábbiakból kiderül, melyek azok, amelyek...","id":"20190207_av_test_legjobb_virusirtuk_2019_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdce0d04-9c96-47e9-8798-366a2c40a190","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_av_test_legjobb_virusirtuk_2019_windows_10","timestamp":"2019. február. 07. 08:03","title":"Windows van a gépén? Akkor ezekkel a vírusvédőkkel jár a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","shortLead":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","id":"20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bce14-a7cf-4dc6-9b13-1902d1227f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"A Bosch kitalált valamit az autópályára szemből felhajtók figyelmeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","shortLead":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","id":"20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc41e6ab-08b3-4b67-9621-e5eb363637a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","timestamp":"2019. február. 07. 18:12","title":"Kevesebb orvos vándorol külföldre, de új elszívóerő jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","shortLead":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","id":"20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d84321-d99f-4ba3-b55c-227fe0590f83","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 06. 15:33","title":"Magyarországra akart szökni a nyolc osztályt végzett olasz álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","shortLead":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","id":"20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8836110-b01f-4d3c-89d9-8ad485019007","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","timestamp":"2019. február. 06. 14:13","title":"MTVA-botrány: az ügyészség szerint Hadházyt kivezették az épületből, Szél meg csak követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták a csatlakozási jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy a leendő Észak-Macedónia a katonai szövetség 30. tagja legyen – jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.","shortLead":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták...","id":"20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496d1f14-fa31-4864-9823-cd0f05392a08","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","timestamp":"2019. február. 07. 16:43","title":"Sietve gratulált a kormány Észak-Macedóniának, hogy NATO-tagállam lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]