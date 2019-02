Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban. A cél, hogy az októberi önkormányzati választásokra egy polgármesterjelölt-kihívója legyen a Fidesznek. A Republikon Intézet friss elemzése és javaslata szerint a Fidesz nemcsak Budapesten, hanem a megyei jogú városok jelentős részében is legyőzhető. A hvg.hu által most bemutatott dokumentum egy lehetséges megoldást vázol fel.","shortLead":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb...","id":"20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f43c1-b1e2-474c-a85e-d5118e03edd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 07. 06:30","title":"A nagyvárosok jelentős részében legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót. Sárosdi Lilla azonban megdöbbent.","shortLead":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót...","id":"20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886078e8-bb54-4241-b3f0-9e482b24d0c9","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 07. 08:34","title":"Sárosdi Lilla: Elkeserítő, hogy mennyire hatalomféltő, gyáva színházi vezetők vannak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt e-jegyrendszer egy komoly hibát rejt magában.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt...","id":"20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b3c4a7-7ce4-4ae4-83ce-ba1063ff1655","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 08. 09:03","title":"Ön repült valamelyikkel? 8 légitársaságról derült ki, hogy könnyű trükközni a jegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen kiszerveznék a kutatóintézeteket az új terv szerint, egyeseket meg is szüntetnének, az MTA egyszerű köztestületnek maradna meg. ","shortLead":"Teljesen kiszerveznék a kutatóintézeteket az új terv szerint, egyeseket meg is szüntetnének, az MTA egyszerű...","id":"20190207_Palkovics_uzent_az_MTAnak_igy_vernek_szet_az_akademiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221e2ea8-10a9-4cdc-ab79-a1f477d3a369","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Palkovics_uzent_az_MTAnak_igy_vernek_szet_az_akademiat","timestamp":"2019. február. 07. 17:10","title":"Kifilézné Palkovics az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a KávéBár Bazár 10. jubileumi rendezvénye február 9-10-én a Millenárison.","shortLead":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág...","id":"20190207_Minden_ami_kave","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde15af-b7c1-4ea5-a418-a5dcd27d6256","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Minden_ami_kave","timestamp":"2019. február. 07. 19:54","title":"Minden, ami kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk alapélményei, nehéz megfogni őket. ","shortLead":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk...","id":"20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d5323-4a5e-4326-a96b-d91d69dba565","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","timestamp":"2019. február. 07. 12:15","title":"Itt az a sok minden, amit még csak nem is sejtünk a saját érzéseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szexi szelfiket szerzett az Enquirer, de Bezos úgy döntött, nem neki lesz ez ciki végül.","shortLead":"Szexi szelfiket szerzett az Enquirer, de Bezos úgy döntött, nem neki lesz ez ciki végül.","id":"20190208_Megzsarolta_a_vilag_leggazdagabb_emberet_egy_bulvarlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d591e-a89e-4738-9107-4b36f2eb3387","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Megzsarolta_a_vilag_leggazdagabb_emberet_egy_bulvarlap","timestamp":"2019. február. 08. 10:53","title":"Megzsarolta a világ leggazdagabb emberét egy bulvárlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt itt egy kis plágium.","shortLead":"Volt itt egy kis plágium.","id":"20190208_Eurovizios_Dalfesztival_Netta_Jack_White","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a2ccc6-6841-426c-be1b-3a78167154ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Eurovizios_Dalfesztival_Netta_Jack_White","timestamp":"2019. február. 08. 10:20","title":"A tavalyi Eurovíziós Dalfesztivált Netta nyerte. És Jack White","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]