A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt. Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein Generációk nőttek fel Magyarországon indiános regényeken, amiről az átlag amerikai indián nem tud. Ha pedig értesül róla, nem biztos, hogy tetszik neki. Ennek okát az amerikai sikerlistákat meghódító kortárs indián regény szerzője magyarázta el a hvg.hu kérdésére. A sájen-arapahó Tommy Orange-ot Oaklandben értük el telefonon, hogy meséljen a városi indiánokról, és arról, hogy mit jelent, ha az öröklődő családi történet egy mészárlásról szól. Ha csak történelmi figuraként tekintesz magadra, akkor már el is tűntél De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","shortLead":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel? Drágább lehet a csokoládé a kakaókartell miatt Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások futnak a háttérben, melyekre nincs szükség. Mutatjuk, hogy kapcsolhatja ki ezeket. Ezzel a kis trükkel felgyorsíthatja a számítógépét Reagált a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a német ARD műsorában elhangzott, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget (IWF) érintő vádakra. NOB: Tisztázza magát a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség!

Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a katonai szövetség legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülését követően. NATO: Soha nem lehet atomfegyver Irán birtokában