Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor az évértékelőn, ahol tombolt a tömeg. A gazdaságról alig beszélt, a migrációról viszont annál többet. A \"szocialista-náci\" összefogásról is komoly véleménye van. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Hétpontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor az évértékelőn, ahol tombolt a tömeg. A gazdaságról alig beszélt...","id":"20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814dbefd-c60b-40dc-abb0-7a6c5eb31707","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","timestamp":"2019. február. 10. 14:30","title":"Új programot hirdetett Orbán Viktor - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","shortLead":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","id":"20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c32415e-b775-405a-b49f-f832ca396a36","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 10. 11:08","title":"Fekete lepellel fedett kerítést vontak a Várkert Bazár köré Orbán évértékelője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.","shortLead":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai...","id":"20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ef6b7-7bd8-4091-8d64-2111fd1f3b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","timestamp":"2019. február. 09. 13:49","title":"Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kanári-szigetekre tartott, de az utasok csak Manchesterig jutottak. ","shortLead":"A Kanári-szigetekre tartott, de az utasok csak Manchesterig jutottak. ","id":"20190210_Nem_volt_viz_a_kavenak_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_az_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b829919-471f-4a02-894f-51dac6646208","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Nem_volt_viz_a_kavenak_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_az_utasszallito","timestamp":"2019. február. 10. 18:31","title":"Nem volt víz a kávénak, kényszerleszállást hajtott végre az utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős károkat szenvedett.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős...","id":"20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df069348-a6f5-4995-916b-3b4b5c321956","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","timestamp":"2019. február. 10. 13:03","title":"Fotók: elszabadult egy repülő, csúnyán összeütközött egy másikkal Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket a szüleik kiveszik az állami gondozásból, kiképzik zsebtolvajnak, majd elküldik egy nyugat-európai országba, ahol egy hasonló életmódot folytató családhoz kerül és új nevet kap.\r

\r

","shortLead":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket...","id":"20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2faa0-1eb9-4670-a6da-19c9ce617b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 20:39","title":"A rendőrség és az egyházak karöltve küzdenek az emberkereskedelem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának torinói záróállomásán.\r

\r

","shortLead":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás...","id":"20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185eafc5-1493-47e7-ae07-42c11d8453c0","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. február. 09. 17:43","title":"Ezüstérmes lett a gyorskorcsolya világkupán Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]