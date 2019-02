Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d05d7b93-3687-4dff-be01-a34ab269be5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vámos János halálának oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Vámos János halálának oka egyelőre ismeretlen.","id":"20190203_vamos_janos_fradi_kapus_gyaszhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05d7b93-3687-4dff-be01-a34ab269be5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebba4ccf-e373-41d3-b624-61003d615bd3","keywords":null,"link":"/sport/20190203_vamos_janos_fradi_kapus_gyaszhir","timestamp":"2019. február. 03. 13:25","title":"47 évesen meghalt a Fradi korábbi kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata, a fedélzeten füstöt észleltek.","shortLead":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata...","id":"20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357df56-1f17-44ef-8c06-0b1d01b56495","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","timestamp":"2019. február. 03. 21:51","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Aeroflot gép - füst volt a kabinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) új klímaváltozási jelentésének tervezete szerint.","shortLead":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ...","id":"20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641cab37-d052-4fde-9b3d-f97bf28b56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","timestamp":"2019. február. 03. 19:27","title":"Sokkal durvább lehet a tengerszint-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf14eed-59be-4a5d-94df-1fa961832ed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Január elején hat autó csúszott az árokba öt percen belül Mezőberény közelében. Nem egymással ütköztek, mindegyik a szokatlan síkosságú út miatt esett árokba. ","shortLead":"Január elején hat autó csúszott az árokba öt percen belül Mezőberény közelében. Nem egymással ütköztek, mindegyik...","id":"20190202_meobereny_bekes_csuszos_balesetveszelyes_utszakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccf14eed-59be-4a5d-94df-1fa961832ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ab6b1-2d72-4cb1-a3ee-83ab8a62144a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190202_meobereny_bekes_csuszos_balesetveszelyes_utszakasz","timestamp":"2019. február. 02. 09:05","title":"Van egy útszakasz, ahol öt perc alatt hat autós hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","shortLead":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","id":"20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78283dc8-e5fd-4618-8938-d7d34f84c424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2019. február. 04. 05:48","title":"Ma meglehet az elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először fordul majd elő ilyesmi. ","shortLead":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először...","id":"20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc9560-2766-41b9-a1a6-31c7e148edb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","timestamp":"2019. február. 02. 10:33","title":"Majd ha piros hó esik! Most tényleg sor kerülhet hasonlóra, ne menjen autómosóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb6ccf8-af4a-4d0f-9c22-a08716325111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél hidegebb az éjszaka a Hold távoli oldalán: a Csang'o-4 kínai űrszonda adatai szerint mínusz 190 Celsius-fokra csökken éjjel a hőmérséklet a Hold Földről nem látható oldalán. Ez az első alkalom, hogy kutatók elsőkézből származó adatokat kaptak a Hold éjjeli felszíni hőmérsékletéről.","shortLead":"Az eddig véltnél hidegebb az éjszaka a Hold távoli oldalán: a Csang'o-4 kínai űrszonda adatai szerint mínusz 190...","id":"20190204_hany_fok_van_a_hold_tavoli_oldalan_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb6ccf8-af4a-4d0f-9c22-a08716325111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0d503-0464-4417-b04d-3ec53d17f1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hany_fok_van_a_hold_tavoli_oldalan_homerseklet","timestamp":"2019. február. 04. 07:02","title":"A hely, ahol a -80 Celsius-fok már kánikulának számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni a rendőrség honlapján, hogy a közlekedésrendészet hol és mikor tervezi mozgó traffipaxok bevetését az országban.","shortLead":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni...","id":"20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80699708-62a4-46dc-bbb8-a84ac0def84b","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","timestamp":"2019. február. 04. 08:28","title":"Nem fogják tudni az autósok, hol és mikor lesz mozgó traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]