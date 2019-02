Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak egymással a két labdarúgócsapat csütörtöki Európa Liga-mérkőzése előtt Rómában.","shortLead":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak...","id":"20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e02916-9d3a-4dcf-bd94-fe8deab35907","keywords":null,"link":"/sport/20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","timestamp":"2019. február. 14. 12:44","title":"Egymásnak estek a Lazio és a Sevilla drukkerei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","shortLead":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","id":"20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f293e48e-e12b-48b2-b147-db8c82e85af4","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","timestamp":"2019. február. 14. 17:40","title":"Börtönbe kerülhet a lány, aki az Instán közvetítette, ahogy egy széket dob ki a 45.-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még csütörtökön leteszi az esküt Trump jelöltje.","shortLead":"Még csütörtökön leteszi az esküt Trump jelöltje.","id":"20190214_Megszavaztak_William_Barrt_igazsagugyminiszternek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2825aa-2619-4711-b0a8-fb1a06baba52","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Megszavaztak_William_Barrt_igazsagugyminiszternek","timestamp":"2019. február. 14. 21:54","title":"Megszavazták William Barrt igazságügy-miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírusok feladták a leckét.","shortLead":"A vírusok feladták a leckét.","id":"20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26d05-6baf-4c47-b15a-39c5c3b736ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 15. 08:38","title":"Egyhetes influenzaszünet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","shortLead":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","id":"20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024af14-1241-473f-9692-97385524716b","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","timestamp":"2019. február. 15. 15:17","title":"A túlóratörvény már nem rombolja a Fidesz népszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","shortLead":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","id":"20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2189a7-1675-41da-be92-c3eaca425dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","timestamp":"2019. február. 15. 22:35","title":"Felminősítette Magyarországot az Standard & Poor's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce115f68-5670-49e9-9295-957459f786f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","timestamp":"2019. február. 14. 18:39","title":"Letöltendőt kért az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]