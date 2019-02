Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának, így még a meleg nyári hónapok alatt is jót aludhat benne az ember.

Mindegy, hogy tél vagy nyár van, az Eight Sleep nevű cég csak nemrég bemutatott ágymatraca, a Pod mindkét évszakban olyan hőmérsékletűre állítja az ágyat, hogy használójának ne legyen se túl melege, de azért ne is fázzon benne.

A hőmérsékletet manuálisan is be lehet állítani, de a mesterséges intelligenciának hála a matrac képes elemezni a benne fekvő alvási szokásait, és következtetést levonni azokból. Ezért ha úgy ítéli meg, hogy az ágy bal oldali részén alvó a hűvösebb fekhelyet kedveli, azt a pontot lehűti, a másikat viszont melegen tartja. A maximális hőmérséklet kb. 46 Celsius-fok, a minimális pedig 12.

© Eight Sleep

A Podhoz alkalmazások is tartoznak, illetve kommunikálni tud az otthoni okoseszközökkel. Emellett beépített ébresztővel is rendelkezik: a riasztás előtt néhány perccel fokozatosan hűteni kezdi az ágyat, így ébresztgetve a benne alvót. Bár az ágyunkat felokosító eszközökből jó néhány létezik (ilyen a Ford “visszarakós” megoldása is), a Pod talán az első, amely valóban hasznos funkciókkal rendelkezik.

© Eight Sleep

© Eight Sleep

A kényelem egyedüli problémája az ár, a legolcsóbb verzió ugyanis 1995 dollárba, vagyis nagyjából 545 ezer forintba kerül. A legdrágábbért viszont ennél is többet, közel 700 ezret kell fizetni. Az eltérés a funkcióbeli különbségek miatt van.

Amerikai kutatók nemrég közelebb kerültek annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként védi a szívet egy jó éjszakai alvás.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.