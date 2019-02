Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az MKB Bank szabálysértő maradt, hiába figyelmeztették már korábban.","shortLead":"Az MKB Bank szabálysértő maradt, hiába figyelmeztették már korábban.","id":"20190213_Az_MNB_megbirsagolta_Meszaros_Lorincek_MKB_Bankjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fbbc12-68a1-4191-97e9-1a2b524f54bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Az_MNB_megbirsagolta_Meszaros_Lorincek_MKB_Bankjat","timestamp":"2019. február. 13. 21:29","title":"Az MNB megbírságolta Mészáros Lőrincék MKB Bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e24b2e9-7428-4470-8fba-1eb03a9598f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"És legalább tízen megsérültek, a szerencsétlenség Szkopje közelében történt.","shortLead":"És legalább tízen megsérültek, a szerencsétlenség Szkopje közelében történt.","id":"20190214_Tizennegyen_meghaltak_egy_buszbalesetben_EszakMacedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e24b2e9-7428-4470-8fba-1eb03a9598f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac71615-88d3-41a9-a07c-c21e25745da7","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Tizennegyen_meghaltak_egy_buszbalesetben_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. február. 14. 15:02","title":"Tizennégyen meghaltak egy buszbalesetben Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi nagycsaládként illeszkedtek be az új-zélandi társadalomba.","shortLead":"Igazi nagycsaládként illeszkedtek be az új-zélandi társadalomba.","id":"20190215_Negyedik_fiokajat_neveli_a_meleg_pingvinpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95c6a1-08b7-4535-8b47-7b2b5623f97d","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Negyedik_fiokajat_neveli_a_meleg_pingvinpar","timestamp":"2019. február. 15. 14:26","title":"Negyedik fiókáját neveli a meleg pingvinpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","shortLead":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","id":"20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e07694a-596c-4690-b93f-60e550c6c6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","timestamp":"2019. február. 14. 12:22","title":"Egyszerre van előzni tilos tábla és szaggatott felfestés a halálútnak hívott M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik felszólították a kormányt, hogy azonnal adjon enni a családnak. ","shortLead":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik...","id":"20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa885c2f-e965-4182-9175-6da122926eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 13. 19:11","title":"Hat napja éheztetnek egy iraki házaspárt a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc315e1-9686-441b-af7d-90a002cf0266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat megpróbálta átugrani őket. Nem sikerült.","shortLead":"Az állat megpróbálta átugrani őket. Nem sikerült.","id":"20190215_Patkany_remitette_halalra_a_szankozokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfc315e1-9686-441b-af7d-90a002cf0266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27880e6-e551-44c1-afb4-9a4cb18e912c","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Patkany_remitette_halalra_a_szankozokat__video","timestamp":"2019. február. 15. 12:56","title":"Egy váratlanul rájuk ugró patkány rémített halálra néhány szánkózót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","shortLead":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","id":"20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226a7c0a-7d75-44cb-9478-cc6a4326e9f8","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","timestamp":"2019. február. 14. 16:57","title":"Keith Richards: A heroinról könnyebb leszokni, mint a cigarettáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda570f3-410c-405c-bb8d-0fdef347f54e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Tim Hollo úgy döntött, a zöldek képviselőjelöltjeként indulni akar az ausztráliai parlamenti választáson, elsősorban arra gondolt, hogy majd le kell mondania brit állampolgárságáról. Arról fogalma sem volt, hogy milyen hosszadalmas és bonyolult lesz lemondani egy olyan állampolgárságról, amiről abban sem volt biztos, hogy van neki – írta a The Sydnes Morning Herald. Az utóbbi a magyar állampolgárság volt.","shortLead":"Amikor Tim Hollo úgy döntött, a zöldek képviselőjelöltjeként indulni akar az ausztráliai parlamenti választáson...","id":"20190215_Tobb_mint_egy_evig_harcolt_egy_ausztral_politikus_hogy_lemondjon_magyar_allampolgarsagarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda570f3-410c-405c-bb8d-0fdef347f54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dfde9d-0fa7-42cb-a29c-3cf9f0fcf120","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Tobb_mint_egy_evig_harcolt_egy_ausztral_politikus_hogy_lemondjon_magyar_allampolgarsagarol","timestamp":"2019. február. 15. 17:38","title":"Több mint egy évig harcolt egy ausztrál politikus, hogy lemondjon magyar állampolgárságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]