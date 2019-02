Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","shortLead":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","id":"20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b82c0-8c6e-4c5e-b38c-51407508f578","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","timestamp":"2019. február. 18. 05:49","title":"Elítélt rab szabadított ki egy autóból egy bezárt csecsemőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen kiszivárgott videóban ugyanis épp ezt a két készüléket mutatják be.","shortLead":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen...","id":"20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1989b86a-346a-409e-b28a-446ac1a18688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 18. 12:33","title":"Kiszivárgott egy videó, minden látszik a szerdán érkező Galaxy S10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint Varga Mihály pénzügyminiszter. A lap megkérdezte Gion Gábort is, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára szerint már régóta kijárt Magyarországnak a felminősítés.

","shortLead":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint...","id":"20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e28d5f-110c-4b39-9420-528da3afe6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","timestamp":"2019. február. 18. 10:31","title":"Gion: A felminősítéssel nemcsak elfogadták, el is ismerték az új családpolitikai csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","shortLead":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","id":"20190219_lopott_range_rover_kelbia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f803407d-e7ce-4c82-a0bd-f9c1cabcf19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_lopott_range_rover_kelbia","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Hogy örült volna valaki ennek a Range Rovernek, csakhogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos...","id":"20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9d807e-0463-49ef-8a5d-39f409195d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","timestamp":"2019. február. 19. 13:14","title":"Nem engedik ki a börtönből Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","shortLead":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","id":"20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e38db6-8cce-4cdd-a0dc-f7726d79263a","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2019. február. 18. 15:53","title":"Mi várható, ha beüt a Brexit? Itt a tájékoztató a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","id":"20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171e253-5158-421e-9bb2-3a0f86cf9fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","timestamp":"2019. február. 19. 08:21","title":"Benzin és dízel fronton is újít az Audi hatalmas divatterepjárója, a Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába vártak arra, hogy egy \"rendes\" jelöltet összeszedjenek Botkával szemben Szegeden, csak nem sikerült, így a Fidesz alelnöke személyesen járogat le Szegedre, hogy \"rendet tegyen\".","shortLead":"Hiába vártak arra, hogy egy \"rendes\" jelöltet összeszedjenek Botkával szemben Szegeden, csak nem sikerült, így a Fidesz...","id":"20190219_Annyira_nem_bir_a_Fidesz_Botkaval_hogy_mar_Kubatovot_is_rakuldtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee627e9-f401-4d80-9b46-4e6fb84a5c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Annyira_nem_bir_a_Fidesz_Botkaval_hogy_mar_Kubatovot_is_rakuldtek","timestamp":"2019. február. 19. 08:08","title":"Annyira nem bír a Fidesz Botkával, hogy már Kubatovot is ráküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]