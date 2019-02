Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201908_egy_szog_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe69b8b-1b12-44c0-ac2e-49214d75a940","keywords":null,"link":"/itthon/201908_egy_szog_miatt","timestamp":"2019. február. 21. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: „Egy szög miatt...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi ügynöksége.","shortLead":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi...","id":"20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7508b96-6193-48a7-a7b5-666030931be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","timestamp":"2019. február. 20. 16:47","title":"Frontex: Migrációs nyomás van, égető válság nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","shortLead":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","id":"20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4657e-2de8-4141-9c3b-25c775fdf9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","timestamp":"2019. február. 21. 10:18","title":"Úgy összeverte zárkatársát egy elítélt Szegeden, hogy most vádat emelnek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","shortLead":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","id":"20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39bc0-a30c-4f06-8480-1a695f043e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","timestamp":"2019. február. 21. 08:21","title":"5000 lóerős az új hiperautó, de 2 évet kell rá várni, ha most megrendeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","shortLead":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","id":"20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1efc87d-bbd0-403b-8454-cf0fda787028","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","timestamp":"2019. február. 20. 14:03","title":"Ilyen sem volt még okostelefonban: a kijelző hangszóró is egyúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Demográfia és rakéták – ezek képezték Putyin évértékelő beszédének központi elemeit.","shortLead":"Demográfia és rakéták – ezek képezték Putyin évértékelő beszédének központi elemeit.","id":"20190220_Orban_utan_Putyin_is_csaladtamogatasi_lepeseket_jelentett_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fa5787-b34e-44a6-9f67-db89b9e6bec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Orban_utan_Putyin_is_csaladtamogatasi_lepeseket_jelentett_be","timestamp":"2019. február. 20. 12:35","title":"Orbán után Putyin is családtámogatási lépéseket jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","shortLead":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","id":"20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b2e24-cc5c-43b8-a389-fed77bc6fe37","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","timestamp":"2019. február. 21. 10:13","title":"Meglepően gyenge volt a karácsonyi szezon a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]