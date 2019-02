Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kocsi frontálisan ütközött.","shortLead":"Két kocsi frontálisan ütközött.","id":"20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb82b092-7479-4219-9df7-4154abdf2c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","timestamp":"2019. február. 22. 07:07","title":"Halálos karambol Vác és Verőce között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján Pozsonyban járva olyan érzése támad az embernek, hogy a felfoghatatlan bűnt óvatos optimizmus váltotta fel. A politika nem akar változtatni semmin, de a tisztességes országért küzdő civilek összefogtak, és tettek arról, hogy ne folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig. Helyszíni riportunk.","shortLead":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján...","id":"20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7912ab8a-5343-4594-aac0-b57aa7dcc6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","timestamp":"2019. február. 21. 14:15","title":"A szlovákok bizonyítják, hogy az utca lehet erősebb a politikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d934f8f-3c1e-4791-97dd-99042f4ca2db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Teljes szolidaritásáról biztosította csütörtökön Angela Merkel német kancellár Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét a migrációval foglalkozó magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Teljes szolidaritásáról biztosította csütörtökön Angela Merkel német kancellár Jean-Claude Junckert, az Európai...","id":"20190221_Merkel_Juncker_melle_allt_miutan_a_magyar_kormany_plakatokon_tamadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d934f8f-3c1e-4791-97dd-99042f4ca2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd509b-8e90-43fa-8faa-3ff350cd5533","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Merkel_Juncker_melle_allt_miutan_a_magyar_kormany_plakatokon_tamadja","timestamp":"2019. február. 21. 15:38","title":"Merkel Juncker mellé állt, miután a magyar kormány plakátokon támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","shortLead":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","id":"20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0941d-bc78-4342-9748-00b70ba6ba79","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","timestamp":"2019. február. 20. 11:58","title":"Félmeztelen Jason Momoával házalt egy kiscserkész, és bejött neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő szerint csütörtök éjfélkor landol a Földtől mintegy 280 millió kilométerre lévő aszteroidán.","shortLead":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő...","id":"20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145246c2-f037-4d08-83a0-72ec294ec1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","timestamp":"2019. február. 21. 19:35","title":"Éjfélkor leszáll a száguldó aszteroidára a Hajabusza-2 japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","shortLead":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","id":"20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fb7402-ad37-4ec8-a7c9-07f3b3da7f91","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","timestamp":"2019. február. 20. 11:02","title":"Kate Beckinsale-t sem kell félteni, ha bunkó kommentelőkről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna összeszedte, mit kell tudni erről.","shortLead":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna...","id":"20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83a888-1e0e-47a3-ab1d-998c89962f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","timestamp":"2019. február. 22. 09:59","title":"Munkára és magáncélra is használja a céges mobilt? Így kell adózni utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","shortLead":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","id":"20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c348c0-3988-456b-bf92-55349c51da4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 18:53","title":"Vádat emeltek Oroszországban az őrizetbe vett amerikai üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]