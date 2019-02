Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most is a boltokban lévő termékeket nyugodtan meg lehet enni, nem hibásak.","shortLead":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most...","id":"20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade89c5e-cbc1-48b8-bd75-891d6d8e4d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","timestamp":"2019. február. 21. 11:45","title":"Minőségi hibák miatt bezárták a világ legnagyobb Nutella-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ed1fb7-4f0c-4399-944a-7426565b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Menedékjogot kapott, és vállalkozást indított Szerbiában egy afgán menekült. Hét nyelven beszél a negyvenéves férfi.","shortLead":"Menedékjogot kapott, és vállalkozást indított Szerbiában egy afgán menekült. Hét nyelven beszél a negyvenéves férfi.","id":"20190221_Afgan_menekult_nyitott_fordito_irodat_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ed1fb7-4f0c-4399-944a-7426565b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb78d70-017e-4721-a49f-d5427a08ef7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Afgan_menekult_nyitott_fordito_irodat_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 21. 08:00","title":"Afgán menekült nyitott fordítóirodát Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5b679-c68a-4b1e-a902-e81d91964e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Abszurd” – ez Mengyi Roland véleménye az ítéletről.","shortLead":"„Abszurd” – ez Mengyi Roland véleménye az ítéletről.","id":"20190221_Fellebbez_a_letoltendo_bortont_kapott_fideszes_Mengyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e5b679-c68a-4b1e-a902-e81d91964e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c0f35-271f-4536-8f74-6af3320e0602","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Fellebbez_a_letoltendo_bortont_kapott_fideszes_Mengyi","timestamp":"2019. február. 21. 15:00","title":"Fellebbez a letöltendő börtönt kapott fideszes Mengyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar költségvetésből fizetik ki az Elios-lámpákat. Erről akkor egy szót sem szóltak. Pont abban a hónapban mondtak le az uniós finanszírozásról, mikor a súlyos szabálytalanságokat megállapító jelentést aláírta az OLAF vezetője. ","shortLead":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar...","id":"20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b65e1-17f3-464c-98dd-46a44e41e601","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","timestamp":"2019. február. 21. 18:40","title":"Egyre jobban belezavarodik a kormány az Elios-sztoriba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f5dd3-7c63-4b96-876e-daefc1e10249","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szenzációs gól született a DEAC–Újpest-jégkorongmeccsen, a lila színekben játszó kanadai Taylor Stefishen úgynevezett michigani találatot szerzett, a mozdulat a lacrosse-ból lehet ismerős. Ilyen gólt még soha senki nem lőtt a magyar ligában.","shortLead":"Szenzációs gól született a DEAC–Újpest-jégkorongmeccsen, a lila színekben játszó kanadai Taylor Stefishen úgynevezett...","id":"20190222_Olyan_golt_utottek_az_Ujpestnek_amit_hokipalyan_ritkan_latni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12f5dd3-7c63-4b96-876e-daefc1e10249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684dbb2f-f63e-46c0-b7ca-66f4fb0de4e6","keywords":null,"link":"/sport/20190222_Olyan_golt_utottek_az_Ujpestnek_amit_hokipalyan_ritkan_latni__video","timestamp":"2019. február. 22. 11:01","title":"Olyan gólt ütött az Újpest, amilyet hokipályán ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett készüléke, az Mi 9. Több mint beszédes eredmény született.","shortLead":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett...","id":"20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035369b7-24d3-4de6-97dc-8d95b6b898b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","timestamp":"2019. február. 20. 16:03","title":"Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","shortLead":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","id":"20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74c8937-a6a5-4be7-924d-e88d720b54ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","timestamp":"2019. február. 22. 06:41","title":"A nap fotói: a szentendrei körforgalom, ami vonzza a parkoló autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38322b0e-be4e-49a8-9fec-3832111e24fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mikrohullámú sütők gyakori problémája, hogy nem melegítik meg jól az ételt, vagy túl forróak lesznek, mire kivesszük belőlük. A Panasonic idei új alternatívája erre a problémára is megoldást kínál.","shortLead":"A mikrohullámú sütők gyakori problémája, hogy nem melegítik meg jól az ételt, vagy túl forróak lesznek, mire kivesszük...","id":"20190220_panasonic_nn_cd87ksbpq_mikro_mikrohullamu_suto_okos_konyhai_gepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38322b0e-be4e-49a8-9fec-3832111e24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e362d0c-b28b-4000-8f98-b38a1b40d35f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_nn_cd87ksbpq_mikro_mikrohullamu_suto_okos_konyhai_gepek","timestamp":"2019. február. 20. 16:33","title":"A Panasonic új mikrója magától felismeri, meddig kell melegíteni az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]