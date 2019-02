A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely a sorozat történetében most először jelentkezik posztapokaliptikus témával. A katasztrófát követő időszak persze a legrosszabbat csalogatja elő a túlélők egy részéből. Kipróbáltuk az év egyik ígéretes akciójátékát.

A Far Cry a játékvilág egyik legismertebb címe, némi kihagyással, de 2004 óta készülnek hozzá különböző tartalmak. A legtöbben azonban talán a 2012-ben piacra került 3-as részről hallhattak, amely új életet lehelt az addig futószalagon gyártott márkába. Ennek hála az év akciójátéka címet is elnyerte a Ubisoft Montreal adrenalindús FPS-e.

A most megjelent epizódot ugyan a tavalyi Far Cry 5 folytatásaként reklámozzák a készítők, az előzmények ismerete mégsem szükségszerű – így az is jót játszhat vele, aki soha azelőtt nem farcry-ozott. Persze nem csak nekik jelent majd újdonságot a New Dawn nevű új rész: az alkotók ügyeltek rá, hogy játékuk ne csak címben különbözzön a 2018-as epizódtól, tartalomban is nyújtson annyit, hogy érdemes legyen a gyűjteménybe helyezni.

Ezért bár a játék ugyanott, Montana fiktív megyéjében játszódik, a közeg, a karakterek, de a sztori is új. Ez utóbbi szerint 17 év telt az azt megelőző történet óta, közben világunk egy globális atomtámadás nyomán nukleáris temetővé vált, mígnem a természet újra nem hasznosította azt. Ebbe a “tájba” születünk mi bele, illetve abba az időszakba, amikor a felszín már van annyira biztonságos, hogy a túlélők ismét szabadon járhassanak.

A világ

A szabadság persze egész máshogy értendő egy posztapokaliptikus környezet esetében, így a New Dawn is komoly veszélyeket szabadít a játékosra – és nem csak a megváltozott élővilág miatt: túlélők egy (igen nagy) csoportja mindent elkövet, hogy a világ békés újraépítésén dolgozókat különféle módon kínozza.

Ez főleg az életben maradáshoz szükséges nyersanyagok (illetve a játékban a pénznél is értékesebb, a fejlesztésekhez egyaránt szükséges etanol) erőszakos megszerzésére irányul, amely szüntelen összecsapásokba tereli az egész sztorit. Az ellenoldalt vezető ikerpár személyében újabb főgonosz is van, mindketten a Walking Deadből ismert Neganéhez hasonló brutalitással rövidítik meg társaink életét.

A játékmenet

A fentiek alapján már körvonalazódhatott, miért is szerepel 18-as karika a játék dobozán. Ebben persze semmi meglepő nincs, a Far Cry soha nem volt egy könnyed produktum, már csak a nyers erőszakot alkalmazó játékmenet miatt sem: ahogy korábban, most is válogatott módon intézhetjük el a ránk támadó ellenségeket, amely természetesen a kíméletlen közelharcot is magában foglalja.

© Ubisoft

A fegyverekből ezúttal is bőséges választék áll rendelkezésünkre, de utóbbiak terén már komoly eltérés mutatkozik a sorozat korábbi részeihez képest. Minden puskán és pisztolyon nyomot hagyott a megváltozó világ, így például a karabélyok célzórendszere sem a megszokott kiegészítőkből készült. Az alkatrészeket helyettesítő alternatívák révén pedig egészen bizarr kreálmányok is a kezünkbe kerülnek majd.

A New Dawn legfőbb újdonsága a sztori előrehaladtával fejleszthető bázis és részlegei, amely talán a legfontosabb tennivalóink egyike. Már csak azért is, mert a program minden elért szintet a csatamezőn hasznosítható javakkal hálál meg, és közben lehetővé teszi, hogy erősebb felszerelést gyártsunk magunknak. Utóbbiakra pedig szükség is lesz, egy-egy misszió ugyanis ellenségek hadát szabadítja ránk.

A küldetésekkel kapcsolatos észrevételeinket szándékosan hagytuk a végére, ugyanis a New Dawn egyértelműen leggyengébb részét éppen ezek jelentik. A helyzet alapvetően nem változott, most is két módon üthetjük el az időt: a történethez szorosan kapcsolódó küldetések mellett a bázis erősítését szolgáló alternatívák is választhatók, ám sem előbbiek, sem utóbbiak terén nem botlottunk olyan kalandba, amelyről úgy éreztük volna, hogy feltétlenül közölnünk kell. Ebben persze most sem okoz meglepetést a Far Cry, hiszen a sorozat soha nem a története, hanem a szabadon bejárható, óriási területe miatt volt elsősorban a vásárlók kedvence. Kevés olyan játék van ma a piacon, amely ekkora szabadságot ad a játékosnak, és lehetővé teszi, hogy a neki tetsző irányba haladjanak a dolgok.

© Ubisoft

Kétségkívül ez az új Far Cry erőssége is. Óriási pénzösszegben mernénk rá fogadni, hogy a többség előbb-utóbb úgyis a patakban vagy a derékig érő bozótosban fog kikötni. A zöldben úszó erdők ugyanis mágnesként vonzzák az embert, így erőlködnünk sem kell, hogy a poros utat magunk mögött hagyjuk, és a fák között osonva közelítsük meg az ellenség egy újabb táborát.

Árérték

A begyűjthető tapasztalati pontokkal, amelyek többek között az elfoglalt bázisok révén is markunkba vándorolnak, különféle képességekkel bővíthetjük eszköztárunkat. Kreatív ötletekre azonban ne is számítsunk, csak a hasonló alkotásokban százszor látott tulajdonságok (például több hely a táskánkba, a gyógyítás képességének felgyorsítása és hasonlók) szerezhetők meg.

© Ubisoft

Igazság szerint ez a fajta foghíjasság az egész játékban jelen van. A sztori sokkal csavarosabb is lehetett volna, ahogy az odavezető utat is bonyolíthatták volna a fejlesztők. Azonban a New Dawn ezektől eltekintve is egy teljes értékű program érzetét kelti, ami különösen üdítő, főleg, ha azt nézzük, technikailag egy folytatással van dolgunk. Hasonlóképp jót tesz a közérzetnek, hogy a Ubisoft a tavaly piacra került ötös epizóddal ellentétben kevesebbet, kb. 14 ezer forintot kér érte.

Verdikt

Nem bonyolítanánk túl: az új Far Cry nem csak hozza a kötelezőt, szokatlanul jó áron szerezhető be. E két jellemzőnél pedig aligha lehetne többet mondani, miért érdemes kipróbálni. A kritikát a program PS4-es verziója alapján írtuk, van annyira izgalmas és szórakoztató, hogy 10-ből 7 pontot megadjunk neki.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.