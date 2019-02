Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy ügyes értékesítő "mindent el tud adni" a vevőnek. Még hogy a Dacia Logan nem luxusautó? Pedig ilyen extrája van - videó A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat. Zsiday Viktor: A falusi csok haszontalan, sőt káros lesz

Nem sok minden volt igaz a kormánysrác körözéséről írt cikkben. Cáfolja a törvényszék a Pesti Srácok állításait

A fasírtok is részecskék végül is. Húsgolyó-gyorsítót építettek svéd fizikusok Rabok építették fel a menekülttáborból átalakított börtönt, és a berendezéseket is maguk gyártották. Pintér Sándor szerint itt végre beteljesülhet a munkaalapú raboskodás is, és mindenkinek jut hely bőven. Az elítélteknek és a börtönőröknek is. Jut elég hely mindenkinek az új kiskunhalasi börtönben

A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit) abban az esetben, ha a jövő héten nem sikerül áttörést elérni a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet megoldásában. El kéne halasztani a Brexitet, mert szétesés jöhet - mondja három brit miniszter Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő lesz a lista első helyén. Igazat mondott. A felesége. Dobrev Klára vezeti a DK EP-listáját

Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal. Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó