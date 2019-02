Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit két órán belül elfogták. ","shortLead":"A férfit két órán belül elfogták. ","id":"20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca05d632-bc66-49da-8e1b-500969e4f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 25. 17:56","title":"Elfogták a kajárpéci gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért és innovációért felelős tagja hétfő délután, a Barcelonában zajló Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon annak kapcsán, hogy a telekommunikációs vállalat a következő hónapokban Európa-szerte berúgja a következő generációs mobilhálózatok motorját.","shortLead":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért...","id":"20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d683-2716-4c0b-93c7-41d7228118ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 25. 14:43","title":"Indul az 5G: a Telekom 150 antennát kapcsol fel Európában, Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","shortLead":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","id":"20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51aa9fd1-11b3-4b42-bbfd-48c28959e0ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","timestamp":"2019. február. 26. 07:26","title":"Amerikai lapok: Trump túl optimistán megy Észak-Koreával tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","shortLead":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","id":"20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8250428-6bee-4317-a98e-e3482e64cc61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","timestamp":"2019. február. 26. 09:16","title":"Beismerte tettét a kajárpéci gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]