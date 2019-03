Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége.","shortLead":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb...","id":"20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228718c-cbb0-49a7-8bd2-0854c4fce6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","timestamp":"2019. március. 03. 11:43","title":"Új főellenséget találtak maguknak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei olcsó(bb) telefonjának fotós alaptulajdonságát.","shortLead":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei...","id":"20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44847e-47dd-4213-bb0c-6aca9cc47f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","timestamp":"2019. március. 04. 12:03","title":"Olcsó lesz, de jól fog fotózni: a Huawei P30 lite megkapja a triplakamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás aránya. Holott kéne az utánpótlás, 2020-ig sok 1500 orvos, gyógyszerész megy nyugdíjba.","shortLead":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás...","id":"20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f2dd2-6d79-4549-bcc6-e60a56c2e8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","timestamp":"2019. március. 04. 06:52","title":"Orvoshiány: az elvándorlás mellett a lemorzsolódás sem segít a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség legmagasabb fokát.","shortLead":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség...","id":"20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d52846-89fe-4623-bab4-dcccb8078604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","timestamp":"2019. március. 03. 08:03","title":"Megvannak az adatok: már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa, a thaiföldi juntát vezető miniszterelnök.\r

\r

","shortLead":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa...","id":"20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0d18b-a21a-44a7-bd46-800489c449e9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","timestamp":"2019. március. 04. 05:39","title":"\"Összefogunk\" - A thaiföldi junta vezetője dalban mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion...","id":"20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eae06b2-9c79-4163-955a-5ba1b68e7ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","timestamp":"2019. március. 04. 10:28","title":"Autóval menne az új Puskás-stadionba? Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek a Brexit-megállapodás elfogadását - közölte Michel Barnier uniós főtárgyaló.","shortLead":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek...","id":"20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17688e4-8dd7-483f-9445-47b56029e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. március. 02. 16:48","title":"Az EU kész további garanciákkal segíteni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]