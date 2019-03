Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye az európai konzervatív pártok között.","shortLead":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye...","id":"20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284deb5e-eea6-47c5-a67d-99d50e696705","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","timestamp":"2019. március. 04. 08:58","title":"Zeit: Orbán nem antiszemita, hanem cinikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","shortLead":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","id":"20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79de5bba-f5fa-4d06-a75c-8ac06be866d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","timestamp":"2019. március. 05. 09:13","title":"Busz takarásából lépett ki egy kislány Miskolcon, elütötte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait. Birtokunkba került egy értékbecslés, amely még úgy is jóval magasabb árat állapít meg egy ingatlan esetében, hogy azt a szabad piacon nem lehet értékesíteni. Közben egy bírósági döntés értelmében egyelőre mégsem zárhatják le kerítéssel a telepet, a hirtelen meleg és a szemét miatt pedig megjelentek a patkányok is.","shortLead":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait...","id":"20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d7b0c4-74c8-41fd-95bb-626f3373f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 04. 11:30","title":"Tízmilliónál is többet érhet a Hős utcai lakás, az önkormányzat pármilliót ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári juttatásokat egyáltalán szerepeltetik a cafeteria választható elemei között – derül ki a Cafeteriatrend Azénpénzem.hu birtokába jutott felméréséből. ","shortLead":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári...","id":"20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dd8a0-a760-454f-8a9b-08d3f0a27f35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","timestamp":"2019. március. 05. 09:39","title":"A nyugdíj látja kárát – reagáltak a cégek az idei adóváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik Budapestre erdélyi társadalomkutató szakemberek.","shortLead":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik...","id":"20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb7caa-74cf-4279-a23c-2b51a86b8a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. március. 03. 19:07","title":"Erdélyi kutatók álltak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ede7a1-778f-425d-9899-66a78b58ad7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint kényszerítették őket, hogy a Kurd Munkáspártnak dolgozzanak, de végül elszöktek. ","shortLead":"Állításuk szerint kényszerítették őket, hogy a Kurd Munkáspártnak dolgozzanak, de végül elszöktek. ","id":"20190304_Birosag_ele_allt_Szegeden_a_terrorizmus_finanszirozasaval_vadolt_kurd_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ede7a1-778f-425d-9899-66a78b58ad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc20387-2862-42f3-9ba8-bbe67c513916","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Birosag_ele_allt_Szegeden_a_terrorizmus_finanszirozasaval_vadolt_kurd_hazaspar","timestamp":"2019. március. 04. 19:36","title":"Bíróság elé állt Szegeden a terrorizmus finanszírozásával vádolt kurd házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]