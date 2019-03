Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült Államokban készült nagyméretű kutatás szerint. A tanulmányról csütörtökön közzétett ismertetés szerint a kutatók ugyanakkor nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést az elektromos cigaretta és a szívbetegségek gyakoribb előfordulása között.","shortLead":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült...","id":"20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18907bd4-0004-422f-a623-75ca4fa7eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","timestamp":"2019. március. 07. 19:33","title":"Gyakoribbak a szívbetegségek azoknál, akik elektromos cigit szívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályakarbantartás miatt.","shortLead":"Pályakarbantartás miatt.","id":"20190308_A_hetvegen_a_Margit_hidtol_indul_a_szentendrei_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72dc202-9dbf-48a1-b33c-9649ab9e1946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_A_hetvegen_a_Margit_hidtol_indul_a_szentendrei_HEV","timestamp":"2019. március. 08. 05:53","title":"A hétvégén a Margit hídtól indul a szentendrei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. Az amerikai kiadatási kérelem helyett azonban a fél évvel később beérkező, hibákkal teli orosz kérelemnek tett eleget Magyarország. A fiatalabb bűnöző azóta szabadon járhat Moszkvában, idősebb társát azonban még más ügyek miatt bent tartják.","shortLead":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem...","id":"20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca1f0e-cf68-41d2-a239-234bcbf79143","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","timestamp":"2019. március. 07. 12:04","title":"Az amerikai kérelem hibákkal teli másolata volt az orosz, mégis nekik adták ki a fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","shortLead":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","id":"20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d3c970-3f25-4e30-8422-6e64886ed15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","timestamp":"2019. március. 06. 16:52","title":"15 évre súlyosbították a hajléktalanokat halálra verő fiú büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé vezetőjének leváltását is, mert azok sértik szerinte az önkormányzat érdekeit.\r

\r

","shortLead":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé...","id":"20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d946a3-b3d2-46d1-82bc-7c8b143c3917","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. március. 06. 18:09","title":"Nem nyugszik bele a városi tévé vezetőjének leváltásába a szombathelyi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]