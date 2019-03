Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","shortLead":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","id":"20190307_Huracan_Evo_Spyder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a68650-b530-4d83-afa6-5974a995ffff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_Huracan_Evo_Spyder","timestamp":"2019. március. 07. 09:28","title":"325 km/h-nál fogy el a kis Lambo új kabrió változata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","shortLead":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","id":"20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccc4e9-26a1-4556-960a-72187e86060f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","timestamp":"2019. március. 08. 16:05","title":"Családja segítségével kényszerített kiskorú lányokat prostitúcióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","shortLead":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","id":"20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf4d25c-f90e-41ef-9a6c-42b06fff47fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","timestamp":"2019. március. 08. 14:52","title":"Az elmúlt napokban is megdobta egymilliárddal valaki a Felcsút alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","shortLead":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","id":"20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae99c5e-67e7-431e-8fe7-9453f38f1a24","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","timestamp":"2019. március. 07. 21:35","title":"Megbocsátott a püspök a papnak, aki tíznél is több nővel vett részt orgián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","shortLead":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","id":"20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc16645-0b98-442d-be6a-56f4549fe974","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","timestamp":"2019. március. 08. 14:20","title":"Végre videón is üvöltetik a Ferrari F8 Tributót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit tartalmazó megállapodást, akkor hónapokat késhet, sőt el is maradhat a Brexit.","shortLead":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbc940-5156-4135-8266-6c1fcc8daca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 08. 15:20","title":"May szerint akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van valami, amiben a Fidesz egyet tud érteni a Momentummal.","shortLead":"Úgy tűnik, van valami, amiben a Fidesz egyet tud érteni a Momentummal.","id":"20190308_A_kormany_szerint_a_burkaviseles_belefer_nem_tamogatjak_a_betiltasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1c78da-60bc-45b7-ba18-297002750dd9","keywords":null,"link":"/elet/20190308_A_kormany_szerint_a_burkaviseles_belefer_nem_tamogatjak_a_betiltasat","timestamp":"2019. március. 08. 05:34","title":"A kormány szerint a burkaviselés belefér, nem támogatják a betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz ügy ez a nőnapi köszöntés.","shortLead":"Nehéz ügy ez a nőnapi köszöntés.","id":"20190308_Gratulalunk_Blikk_Igy_kell_beleronditani_a_nonapba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594c811a-7d9a-4b94-8b86-6c200a1783aa","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Gratulalunk_Blikk_Igy_kell_beleronditani_a_nonapba","timestamp":"2019. március. 08. 09:28","title":"Gratulálunk, Blikk! Így kell belerondítani a nőnapba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]