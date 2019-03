Két kínai cég is kirukkolt az év elején az abszolút minimalista telefonnal: a jó specifikációk mellé gombok és portok nélküli dizájn társult. Elvileg volt létjogosultsága az elképzelésnek (remek víz- és porállóság), de azért néhány kérdőjel fel is vetődött a kialakítással kapcsolatban.

A két gyártó közül a Vivo volt az óvatosabb, az APEX 2019-et kifejezetten koncepciótelefonnak szánta, a Meizué több volt, mint koncepció (és drágább, mint egy iPhone), ráadásul meg is mérette a Zerót az Indiegogón. Már a finanszírozási időszak közepén látszott, hogy a felhasználók nincsenek elragadtatva az ötlettől (no meg a kapcsolódó ártól). Maga a Meizu is sejthetett valamit, ugyanis kifejezetten egyedi gyártásról, és nem tömeggyártásról beszélt.

© Meizu

Azóta már lezáródott az előrendelési kampány, és a célul kitűzött 100 ezer dollárnak még a fele sem jött össze, és mindössze 32-en mutattak érdeklődést a készülék iránt. Időközben a Meizu vezére is marketingjátéknak nevezte a Zerót, sőt azt is mondta, hogy csupán a fejlesztési részlegük egy előzetes kutatási projektjéről volt szó.

Szóval jelenleg sem Vivo APEX 2019, sem Meizu Zero. Ezek szerint hamvába holt ötlet a gombok és portok nélküli telefon? Egyelőre nem tudni. Lehet, hogy sosem lesz az ötletből megvalósítás, de az is lehet, hogy később bebizonyosodik, csupán megelőzték a korukat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.