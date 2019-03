Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11 fejlesztői.

Egy ideje már ismert, hogy új Mortal Kombat-játék kerül piacra. A 11-es számot viselő program bejelentésekor azt írtuk: ez a Mortal Kombat még az előzőnél is sokkal brutálisabb lesz.

A játékot fejlesztő NetherRealm azonban nem csak a látványos kivégzések ábrázolására fordít időt. Arra is figyelnek, hogy a régi motorosok is kedvüket leljék a néhány hét múlva érkező programban. Ennek eredményekét két régi/új karakterrel bővítik a repertoárt, méghozzá a szoftver egyik legnagyobb veteránjának számító Johnny Cage-dzsel és a 2015-ös verzióban feltűnt Cassie Cage-dzsel. A bejelentéshez a hősöket, illetve tudásukat bemutató kisfilmek is érkeztek:

És ezzel még mindig nincs vége: a NetherRealm azokra is gondol, akiket a verekedés önmagában nem fog meg, így az új Mortal Kombat izgalmas sztorimódot is kínál majd. Utóbbi részletei egyelőre nem ismertek, de a kiadott trailer alapján itt is bőven lesz akció:

A játék április 23-án jelenik meg a fontosabb platformokra. Úgy hírlik, az egyik karakter csalásszerű képességekkel rendelkezik.

