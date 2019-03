Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak, és hiába lepleztünk le egy biztonsági kockázatot, továbbra is szabadon, állandó ellenőrzés nélkül grasszálnak a rakodók. A birtokunkba került dokumentumok alapján a repülők rakterének kamerázása viszont magáncégeknek köszönhetően zajlik, de a maffiaszerű szervezettséggel dolgozó tolvajok vesztegetni próbálják és fenyegetik őket. Ráadásul hiába fülelik le az utasokat megkárosítókat, visszatérnek, holott ehhez elvileg szigorú hatósági ellenőrzésen kell átesniük. Azt is megtudtuk, milyen jól forgatják a körömvágó ollót, és miért aggódhatunk, ha a kézipoggyászunk sárga címkével mégis a raktérben köt ki.","shortLead":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak...","id":"20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca542-a839-4455-aafc-44fcfa6306b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. március. 11. 06:30","title":"\"Úgyis megcsinálják a táskádat egy körömollóval\" – változott bármi Ferihegyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros közleménye szerint az aluljáróba teszik az új nyilvános WC-t, a térre pedig több fát ültetnek. Egy kisebb épületet is felhúznak új rendezvényhelyszínnek. ","shortLead":"A főváros közleménye szerint az aluljáróba teszik az új nyilvános WC-t, a térre pedig több fát ültetnek. Egy kisebb...","id":"20190311_Blaha_felujitasa_WC_az_aluljaroban_tobb_fa_es_es_uj_epulet_a_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0c19c7-361c-43f5-aa37-b185d6848bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Blaha_felujitasa_WC_az_aluljaroban_tobb_fa_es_es_uj_epulet_a_teren","timestamp":"2019. március. 11. 16:51","title":"Blaha felújítása: WC az aluljáróban, több fa és és új épület a téren - látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","shortLead":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","id":"20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44430040-0f9c-4ecf-8650-c12b2a49a678","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 07:30","title":"Bajor segítséget fog ajánlani a CEU-nak Budapesten Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában – jegyezte le a hvg.hu birtokába jutott, Manfred Webernek címzett nyílt levelében Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő.","shortLead":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek...","id":"20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a206d97-7d5f-43cc-a5c7-498d75d08f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","timestamp":"2019. március. 12. 05:55","title":"Jávor: Bűnrészességgel vádolhatják a Néppárt csúcsjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","shortLead":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","id":"20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3769d-b41c-4ff6-af4f-d16957f33b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","timestamp":"2019. március. 11. 17:22","title":"Révész: Mirkóczki, a neocuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","id":"20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbb529f-96a2-416c-9a2b-959e5c0b3d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","timestamp":"2019. március. 11. 10:14","title":"Kedden találkozik Orbánnal Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]