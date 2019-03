Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új, tízrészes sorozatából ezt a két következtetést biztosan le lehet vonni. A hétvégén induló Forma–1-es szezon sokat profitálhat abból, hogy a csapatok rájöttek, mekkora erő van az embereik történetében.","shortLead":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új...","id":"20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345ffd5-c48c-4151-b5c1-1aff3e67c67a","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","timestamp":"2019. március. 14. 20:00","title":"Káromkodásokon át vezet az út a Forma-1 lelkéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","shortLead":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","id":"20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49da9c6-15cb-41e1-84a3-35d2be2c6f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:43","title":"Megölte újszülött gyermekét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","shortLead":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","id":"201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c38edf5-4ceb-47f8-8d40-21dba32acfc5","keywords":null,"link":"/itthon/201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","timestamp":"2019. március. 15. 08:30","title":"Március 15-étől féltek, mint a tűztől, több rendszerben is munkanap volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bocsánatkérése első jelzés, ez azonban még nem oldja meg a Fidesz európai néppárti (EPP) tagságával kapcsolatos alapvető kérdést – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje.","shortLead":"Orbán Viktor bocsánatkérése első jelzés, ez azonban még nem oldja meg a Fidesz európai néppárti (EPP) tagságával...","id":"20190314_manfred_weber_epp_orban_viktor_bocsanatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260a1414-608c-4124-a3f6-af9470e30622","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_manfred_weber_epp_orban_viktor_bocsanatkeres","timestamp":"2019. március. 14. 19:06","title":"Weber: Orbán bocsánatkérése nem oldja meg az alapvető kérdéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","shortLead":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","id":"20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a011944-1c2a-44ab-92c1-7d5dcf210f9b","keywords":null,"link":"/elet/20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","timestamp":"2019. március. 15. 18:46","title":"Formaldehidben lebegő galamb is volt George Michael műgyűjteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","shortLead":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","id":"20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0031-ddb9-44c5-b7b3-304b2a97e80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","timestamp":"2019. március. 16. 08:03","title":"Frissítette már a Chrome-ot? Új funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]