Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyírmihálydi rablás során zsákmányolt pénzt később az elkövető élettársának bugyijában találták meg.","shortLead":"A nyírmihálydi rablás során zsákmányolt pénzt később az elkövető élettársának bugyijában találták meg.","id":"20190317_40_ezer_forintert_torte_ki_a_fogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3be4da-1bae-4410-970d-61125a3f8a98","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_40_ezer_forintert_torte_ki_a_fogat","timestamp":"2019. március. 17. 19:03","title":"40 ezer forintért törte ki a fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","shortLead":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","id":"20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710d8f3-d13e-4c38-96ed-533a27ca1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","timestamp":"2019. március. 17. 18:36","title":"Kigyulladt a híres párizsi templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és a velük kooperáló gyártók igen nagy kihívás előtt állnak.","shortLead":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és...","id":"201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798afcac-3df9-45f3-9c31-b181ce194136","keywords":null,"link":"/tudomany/201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","timestamp":"2019. március. 17. 12:00","title":"Lehet, hogy a ferihegyi repülőtér fölé is kellene egy \"Vaskupola\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de a kapitányságról már gyanúsítottként távozott.","shortLead":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de...","id":"20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22617c8-60b0-4f9f-866f-c5e716b9f611","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","timestamp":"2019. március. 16. 15:13","title":"Lebukott a magát fifikásnak tartó benzintolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb miniszterelnök arról beszélt, koszovóiak is jönnének, hogy megvédjék.\r

\r

","shortLead":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb...","id":"20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4617c6-37c8-413c-be67-cea9fceb5149","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","timestamp":"2019. március. 17. 18:04","title":"Véget ért az elnöki palota blokádja Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","shortLead":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","id":"20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0031-ddb9-44c5-b7b3-304b2a97e80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","timestamp":"2019. március. 16. 08:03","title":"Frissítette már a Chrome-ot? Új funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több mint kétezer, bedőlt lakáshiteles család még az állami bérletet sem tudta rendesen fizetni. 90 százalékuk sorsát sikerült egyenesbe hozni, családonként átlagosan 160 ezer forintból.","shortLead":"Több mint kétezer, bedőlt lakáshiteles család még az állami bérletet sem tudta rendesen fizetni. 90 százalékuk sorsát...","id":"201911__nemzeti_eszkozkezelo__ingatlanhitel__adosmentes__zarora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ee1b0-b597-44e7-870d-d453969c61da","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__nemzeti_eszkozkezelo__ingatlanhitel__adosmentes__zarora","timestamp":"2019. március. 16. 07:00","title":"Az uzsorástól félnek, a mentorokban megbíznak a bedőlt lakáshitel miatt szenvedő családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","shortLead":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","id":"20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a23ec-a025-4132-8323-ea7ad55293a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","timestamp":"2019. március. 17. 12:59","title":"Részeg utas miatt fordult vissza a Wizz Air londoni járata Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]