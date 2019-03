Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.

Mindig is irigyeltük azokat, akik képesek Painttel gyönyörű képeket rajzolni. Mert lássuk be, a legtöbben legfeljebb csak a pálcikaemberig jutnak, mások viszont ilyen rajzokra is képesek:

A kettő – mármint a pálcikaember és egy ilyen kép megrajzolása – közti szakadékra az Nvidia fejlesztői is felfigyelhettek, mert a cég GTC 2019 elnevezésű konferenciáján egy igazán izgalmas újdonsággal rukkoltak elő. A TechCrunch beszámolója szerint a szakemberek egy olyan képszerkesztőt készítettek, ami néhány kattintás után gyakorlatilag valós időben készít fotorealisztikus képet egy vázlatból. Gyakorlatilag olyan az egész, mintha a mesterséges intelligenciát ráeresztették volna a Paintre.

A (találóan) GauGAN névre keresztelt szoftver valójában egy bemutató, hogy mire is képes az Nvidia neurális hálózata. A cél, hogy megmutassák, hogyan festene az ember.

A GauGANben három különböző eszköz áll a felhasználó rendelkezésére: egy toll, egy ecset, valamint a kitöltéshez szükséges "festék". Az alsó sávban azokat az elemeket láthatjuk, amiket szeretnék megrajzolni a képre – vízesés, hegy, felhő, fű stb. –, ezeket használva tehetjük fel a képre az objektumokat. A rendszert úgy találták ki, hogy ha két felhasználó ugyanazokat az objektumokat ugyanoda és ugyanúgy rajzolná meg, a program akkor is különböző képeket készítsen.

A cég az RDX Titan GPU platformon futtatva mutatta be a technológiát, de a fejlesztők szerint némi átalakítással bármilyen CPU-n elfutna, csak a megjelenítés ideje tolódna ki. Az objektumok közti határok egyelőre nem tökéletesek, de a szakemberek szerint ezt a jövőben tökéletesítik majd.

