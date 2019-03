Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","shortLead":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","id":"20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337839c6-3170-4a0d-9e59-1faf504cce35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","timestamp":"2019. március. 18. 10:38","title":"Lecsukhatják hazájában a Football Leaks szivárogtatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","id":"20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213fe72c-b6d1-41a7-8326-6145860bf68d","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","timestamp":"2019. március. 18. 12:49","title":"Orbán az új-zélandi terrortámadásról: Az erőszak és a terrorizmus nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőiségtréninget lehet tanulni Emmi-pénzből a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében, ami a SOTE-n is akkreditált képzés árához képest még drágább.\r

\r

","shortLead":"Nőiségtréninget lehet tanulni Emmi-pénzből a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében, ami a SOTE-n is akkreditált...","id":"20190318_Kozpenzbol_lehet_katolikus_noisegtreninget_tanulniuk_orvosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c02a61-244c-49f6-a2a7-13017b9bf66f","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kozpenzbol_lehet_katolikus_noisegtreninget_tanulniuk_orvosoknak","timestamp":"2019. március. 18. 09:33","title":"Közpénzből lehet katolikus nőiségtréninget tanulniuk orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","shortLead":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","id":"20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532470c4-8ef9-4e4a-bc5c-12c0823da2a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","timestamp":"2019. március. 18. 16:50","title":"Van egy kis problémánk Jázmin hercegnővel az Aladdin új szinkronos előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol nem reagálnak a problémára, és nem tesznek kísérletet arra, hogy erőszakmentes iskolai környezetet teremtsenek, egy LMBTQI-diáknak is sokkal rosszabb. A Háttér Társaság leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és/vagy interszex tanulókat kérdezett meg az iskolai tapasztalataikról. Az eredményekből jól látszik, hogy vannak pozitív folyamatok, de bőven van még tennivaló az oktatási intézmények és a pedagógusok részéről is.","shortLead":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol...","id":"20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cf020-7804-4441-86ed-17f67d3ed117","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","timestamp":"2019. március. 18. 17:00","title":"Miért is kell úgy dobálni a „buzi” kifejezést, mint a röplabdát tesiórán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak történjen már végre valami az elhagyatott szállodákkal és az egykor szebb napokat látott Balaton-parttal. A helyiek viszont féltik a partot és a békés kisvárost. ","shortLead":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak...","id":"20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b2b82-8759-45a3-82d3-e6cb76e6fcf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","timestamp":"2019. március. 18. 06:30","title":"A NER-cunami és az üzleti érdek mindent visz Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","shortLead":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","id":"20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa312c-92d4-4ee1-9eed-65d5a6f23fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","timestamp":"2019. március. 18. 16:13","title":"EP-választás: nem vették nyilvántartásba a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak megfelelő csúcsspecifikációkkal felruházva.","shortLead":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak...","id":"20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015f98f-7b04-4c17-8854-33103ed9c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","timestamp":"2019. március. 19. 10:33","title":"Hivatalos a Xiaomi legújabb ütős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]