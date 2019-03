Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia kutatóhálózatának reformjára.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia...","id":"20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0e553-2b13-4567-bbc7-399bdcf02f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","timestamp":"2019. március. 21. 20:35","title":"MTA: a Közgyűlés dönthet az Akadémia kutatóintézet-hálózatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer pszichológus. Hibákat elkövetni, kudarcot átélni ugyanis lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy megtanuljanak jobban teljesíteni és új készségeket elsajátítani.","shortLead":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer...","id":"20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cd21a-a5e9-46b8-9db7-99cae6ddb5c2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","timestamp":"2019. március. 21. 13:15","title":"Miért rossz, ha egy szülő túlbuzgó gyereke segítésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a Takarékbankot igazgató Vida József beszélt.","shortLead":"Erről a Takarékbankot igazgató Vida József beszélt.","id":"20190320_A_Takarekbank_vinne_az_egesz_Budapest_Bankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c840345f-0618-4fdc-b769-4d8c8e2ad7aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_A_Takarekbank_vinne_az_egesz_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 20. 04:59","title":"A Takarékbank vinné az egész Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Olyan időszak jön az EU-ban, amikor Orbán Viktornak komoly témákban kellene latba vetnie a tekintélyét, ám a Néppárt-tagság felfüggesztése nagy érvágást jelenthet a kormány, így az ország számára is.","shortLead":"Olyan időszak jön az EU-ban, amikor Orbán Viktornak komoly témákban kellene latba vetnie a tekintélyét, ám...","id":"20190321_fidesz_felfuggesztes_neppart_tanacs_kovetkezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f019f22-240a-4b90-9ca9-8b981d08a726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_fidesz_felfuggesztes_neppart_tanacs_kovetkezmenyek","timestamp":"2019. március. 21. 06:30","title":"A Fidesz most megúszta a teljes megalázást, a kormány azonban még távolról sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett...","id":"20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772718ce-f987-47aa-8bc5-c2b828ecc686","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","timestamp":"2019. március. 21. 17:10","title":"Timmermans a Soros-kampányról: Nincs semmiféle összeesküvés, a magyarok megérdemlik az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra kiderült, nem egészen ez a helyzet.","shortLead":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra...","id":"20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39639a7-7f7b-4cdb-80d1-cba62c8d8979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","timestamp":"2019. március. 21. 08:03","title":"Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri Törvényszék mai végzése szerint ugyanis ezen döntéseit nem lehet megtámadni, ezek miatt nem lehet jogorvoslatot kérni.","shortLead":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri...","id":"20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ece53a9-76a7-40bb-99ac-23a389e9576a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","timestamp":"2019. március. 20. 16:15","title":"Handó Tünde érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]