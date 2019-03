Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen irányból kapják a jelet. Centiméteres pontossággal határozhatják meg az objektumok, illetve a felhasználók helyét.","shortLead":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen...","id":"20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cdf5e9-67c6-41a2-9dbf-1251ee95579a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","timestamp":"2019. március. 21. 09:33","title":"Ebből még bármi lehet: centiméteres pontossággal követheti majd a Bluetooth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e08e43-352d-4c3b-a876-4e6a9b32934e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Megkapta.","shortLead":"A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Megkapta.","id":"20190320_Felhivta_a_New_Yorki_rendorseget_az_autista_kisfiu_hogy_elveszitette_a_plussmedvejet_a_rendorok_segitettek_megkeresni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e08e43-352d-4c3b-a876-4e6a9b32934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd8d82c-9000-48d1-90eb-e25327384ff5","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Felhivta_a_New_Yorki_rendorseget_az_autista_kisfiu_hogy_elveszitette_a_plussmedvejet_a_rendorok_segitettek_megkeresni","timestamp":"2019. március. 20. 18:33","title":"Felhívta a New York-i rendőrséget az autista kisfiú, hogy elveszítette a plüssmedvéjét, a rendőrök segítettek megkeresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1971416-582d-45cb-a01e-9785b22952cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működését","shortLead":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg...","id":"20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1971416-582d-45cb-a01e-9785b22952cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b0b27f-668f-4782-aa72-0f79b5d9c206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","timestamp":"2019. március. 20. 21:18","title":"1,9 milliárd forintot ad a magyar kormány a határon túli sajtóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar miniszterelnök és a Fidesz.","shortLead":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar...","id":"20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd2984-32d4-4b18-89a4-a3a2b1edd1d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","timestamp":"2019. március. 21. 17:16","title":"Öröm és elégedettség: ilyen egy néppárti csúcstalálkozó Orbán nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","shortLead":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","id":"20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6a4d4-94d2-4f30-bfe4-6bc7f65906ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2019. március. 22. 14:52","title":"44,2 millió forint adósságot termel napi szinten a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Barlangjában zavarták meg a medvét, az áldozat nem élte túl.","shortLead":"Barlangjában zavarták meg a medvét, az áldozat nem élte túl.","id":"20190322_Embert_olt_a_medve_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e202f-600a-4ac2-bce7-7ad82e35c7c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Embert_olt_a_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. március. 22. 14:20","title":"Embert ölt a medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","shortLead":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","id":"20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69640511-f771-4691-b5bc-5303ab897b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","timestamp":"2019. március. 20. 20:45","title":"Tagadja a somlóvásárhelyi plébános, hogy megütött volna egy tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd406f-57e4-4ae5-9049-108c4d832b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc évvel ezelőtt mutatkozott be először a profi grafikus szoftvercsomag, a CorelDRAW első verziója. Számos változata látott már napvilágot azóta, és a legutóbb egy kifejezetten a Windows 10-re szabott verzió került be a Microsoft Store-ba.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt mutatkozott be először a profi grafikus szoftvercsomag, a CorelDRAW első verziója. Számos...","id":"20190322_corel_corporation_coreldraw_microsoft_store_edition_windows10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fd406f-57e4-4ae5-9049-108c4d832b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bc02f3-355c-46f6-95f5-75274224f4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_corel_corporation_coreldraw_microsoft_store_edition_windows10","timestamp":"2019. március. 22. 10:03","title":"Bekerült a Microsoft Store-ba a legendás CorelDRAW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]