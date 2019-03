Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került célkeresztbe, akitől ezt igazán nem várnánk.","shortLead":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került...","id":"20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf05e1-98df-4605-bba4-e35b66857587","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","timestamp":"2019. március. 23. 19:03","title":"Kínos dolog derült ki a Nokia telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","shortLead":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","id":"20190323_toyota_mr2_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd48c1b-c2f3-464a-b812-ca9e0eba5c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_toyota_mr2_baleset","timestamp":"2019. március. 23. 17:45","title":"Hihetetlen balesetet úszott meg egy autós, levelet írt a gyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","shortLead":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","id":"20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4279514-2cad-4254-9b84-88ca31b972fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Nagyot változik a ferihegyi reptéri busz vasárnapi menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők.","shortLead":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab...","id":"20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f16b3-e3c3-45b4-ad5b-4d8d088704bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","timestamp":"2019. március. 23. 08:26","title":"Felszámolták az Iszlám Állam utolsó bástyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792","c_author":"Csányi Nikolett","category":"velemeny","description":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai jelentek meg arról, milyen kihívásokkal kell szembenézniük korunk társadalmainak és persze Magyarországnak, ha a társadalmi, gazdasági és geostratégiai kérdéseket nézzük, vagy ha a technológiai fejlődés ütemét figyeljük, esetleg akkor, ha az vetődik fel, milyen a jó kormányzás. Pénteken egy összegző konferenciával a formális vitasorozat lezárult, de a hvg.hu továbbra is várja azokat, akik úgy érzik, szeretnének hozzászólni a megjelent, és oldalunkon elolvasható írásokhoz.","shortLead":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai...","id":"20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf5ca11-2501-4958-a4e6-1e97ae71a722","keywords":null,"link":"/velemeny/20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","timestamp":"2019. március. 22. 23:22","title":"Terrorállamban akarunk élni vagy szabadságban? - lezárult a Beszélgetések a jövőről vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc...","id":"20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e71aae-c4e8-4b1c-803f-5400ff21aad3","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","timestamp":"2019. március. 23. 19:25","title":"Meghalt egy ember, egy utasszállító gép vészleszállást hajtott végre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer. Ez többeknél okozhat kellemetlenségeket, mind a boltokban, benzinkutakon és szórakozóhelyeken, mind az online vásárlásoknál. Az üzemszünet interneten ez azoknak is problémás helyzetet teremthet, akik még csak hallani sem hallottak soha a Simple-ről.","shortLead":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer...","id":"20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffe9ebe-04b8-4653-a121-1fbb5b7a9df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","timestamp":"2019. március. 23. 12:03","title":"Készüljön: ma este lehet, hogy nem fog tudni fizetni a neten és a városban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]